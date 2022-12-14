Пряники – настоящий символ Рождества, они даже стали героями мультфильмов и анимаций. Их приготовление не забирает много усилий и не заставляет кошелек сильно худеть, поэтому готовить это лакомство к праздникам довольно приятная забота.

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Если вы готовите подарки друзьям – не забудьте положить в пакет несколько пряников, ваши близкие непременно обрадуются такому вкусному знаку внимания.

Рецепт домашних пряников на Рождество

Время: 60 минут

Порций: 6

Вкусное украшение Рождества / Фото Smaker

Ингредиенты:

250 грамм пшеничной муки;

75 сахара или сахарной пудры;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка какао;

1 столовая ложка смеси специй для пряников и корицы;

1 яйцо;

2 столовые ложки меда;

100 грамм мягкого сливочного масла;

для глазури: 1 столовая ложка нутовой воды и 60 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

Муку и сахар просеиваем в миску. Добавляем разрыхлитель, какао, специи. В сухие ингредиенты вбиваем яйцо, добавляем мед и масло. Замешиваем тесто, делим его на 2 части и ставим в холодильник на 20 минут. Одну часть теста раскатываем, его толщина должна быть примерно 3 – 4 миллиметра. Вырезаем пряники формами и выкладываем их на застеленный противень. Выпекаем 5 – 7 минут при 175 градусах. Повторяем то же со второй порцией теста. Смешиваем нутовую воду с сахарной пудрой и поливаем печенье, по желанию можно воспользоваться другим рецептом глазури.

Приятного аппетита!