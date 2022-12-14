Пряники – це справжній символ Різдва, вони навіть стали героями мультфільмів та анімацій. Їх приготування не забирає багато зусиль та не змушує гаманець сильно худнути, тож готувати цей смаколик до свят доволі приємна турбота.

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Якщо ви готуєте подарунки друзям – не забудьте покласти у пакунок кілька пряників, ваші близькі неодмінно зрадіють такому смачному знаку уваги.

Рецепт домашніх пряників на Різдво

Час: 60 хвилин

Порцій: 6

Смачна окраса Різдва / Фото Smaker

Інгредієнти:

250 грамів пшеничного борошна;

75 цукру або цукрової пудри;

1 чайна ложка розпушувача;

1 чайна ложка какао;

1 столова ложка суміші спецій для пряників та кориці;

1 яйце;

2 столові ложки меду;

100 грамів м'якого вершкового масла;

для глазурі: 1 столова ложка нутової води та 60 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Борошно та цукор просіюємо у миску. Додаємо розпушувач, какао, спеції. До сухих інгредієнтів вбиваємо яйце, додаємо мед і масло. Замішуємо тісто, ділимо його на 2 частини та ставимо у холодильник на 20 хвилин. Одну частину тіста розкачуємо, його товщина повинна бути приблизно 3 – 4 міліметри. Вирізаємо пряники формами та викладаємо їх на застелене деко. Випікаємо 5 – 7 хвилин при 175 градусах. Повторюємо те саме з другою порцією тіста. Змішуємо нутову воду з цукровою пудрою та поливаємо печиво, за бажання можна скористатися іншим рецептом глазурі.

Смачного!