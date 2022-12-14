Настоящий вкус Рождества: готовим праздничные пряники
Источник:Smaker
Пряники – это лакомство, без которого представить Рождество просто невозможно. Они придают всем праздничное настроение и даже могут стать прекрасными украшениями для елки.
Пряники – настоящий символ Рождества, они даже стали героями мультфильмов и анимаций. Их приготовление не забирает много усилий и не заставляет кошелек сильно худеть, поэтому готовить это лакомство к праздникам довольно приятная забота.
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Если вы готовите подарки друзьям – не забудьте положить в пакет несколько пряников, ваши близкие непременно обрадуются такому вкусному знаку внимания.
Рецепт домашних пряников на Рождество
Время: 60 минут
Порций: 6
Вкусное украшение Рождества / Фото Smaker
Ингредиенты:
- 250 грамм пшеничной муки;
- 75 сахара или сахарной пудры;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка какао;
- 1 столовая ложка смеси специй для пряников и корицы;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки меда;
- 100 грамм мягкого сливочного масла;
- для глазури: 1 столовая ложка нутовой воды и 60 грамм сахарной пудры.
Приготовление:
- Муку и сахар просеиваем в миску. Добавляем разрыхлитель, какао, специи.
- В сухие ингредиенты вбиваем яйцо, добавляем мед и масло. Замешиваем тесто, делим его на 2 части и ставим в холодильник на 20 минут.
- Одну часть теста раскатываем, его толщина должна быть примерно 3 – 4 миллиметра. Вырезаем пряники формами и выкладываем их на застеленный противень.
- Выпекаем 5 – 7 минут при 175 градусах. Повторяем то же со второй порцией теста.
- Смешиваем нутовую воду с сахарной пудрой и поливаем печенье, по желанию можно воспользоваться другим рецептом глазури.
Приятного аппетита!