Украинцы издавна готовили из свеклы не только борщ. Из овоща можно сделать вкусный напиток, который может порадовать не только вкусом, но полезными свойствами. Как его приготовить – расскажет редакция 24 канала.

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Простые ингредиенты, несколько манипуляций, чуть-чуть терпения – и вкусный напиток с давней историей уже на вашем столе.

Рецепт свекольного кваса

Время: 20 минут + время на брожение

Порций: 8

Особый напиток / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • 2 больших свеклы;
  • 3 кусочка сухого ржаного хлеба;
  • 4 литра воды;
  • 5 столовых ложек сахара.

Приготовление

  1. Свеклу моем, чистим и шинкуем. Помещаем ее в 5-литровую емкость.
  2. Засыпаем свеклу сахаром.
  3. Хлеб измельчаем и добавляем в емкость. Заливаем все водой.
  4. Складываем марлю в несколько слоев и плотно накрываем посуду.
  5. Ставим в темное место на 4 дня.
  6. Регулярно снимаем с поверхности напитка пленку.
  7. Через 4 дня процеживаем квас и ставим в холодильник.
  8. Квас можно использовать в качестве основы для первых блюд.