Украинцы издавна готовили из свеклы не только борщ. Из овоща можно сделать вкусный напиток, который может порадовать не только вкусом, но полезными свойствами. Как его приготовить – расскажет редакция 24 канала.
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Простые ингредиенты, несколько манипуляций, чуть-чуть терпения – и вкусный напиток с давней историей уже на вашем столе.
Рецепт свекольного кваса
Время: 20 минут + время на брожение
Порций: 8
Особый напиток / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 2 больших свеклы;
- 3 кусочка сухого ржаного хлеба;
- 4 литра воды;
- 5 столовых ложек сахара.
Приготовление
- Свеклу моем, чистим и шинкуем. Помещаем ее в 5-литровую емкость.
- Засыпаем свеклу сахаром.
- Хлеб измельчаем и добавляем в емкость. Заливаем все водой.
- Складываем марлю в несколько слоев и плотно накрываем посуду.
- Ставим в темное место на 4 дня.
- Регулярно снимаем с поверхности напитка пленку.
- Через 4 дня процеживаем квас и ставим в холодильник.
- Квас можно использовать в качестве основы для первых блюд.