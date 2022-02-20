Украинцы издавна готовили из свеклы не только борщ. Из овоща можно сделать вкусный напиток, который может порадовать не только вкусом, но полезными свойствами. Как его приготовить – расскажет редакция 24 канала.

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Простые ингредиенты, несколько манипуляций, чуть-чуть терпения – и вкусный напиток с давней историей уже на вашем столе.

Рецепт свекольного кваса

Время: 20 минут + время на брожение

Порций: 8

Особый напиток / Фото Pixabay

Ингредиенты

2 больших свеклы;

3 кусочка сухого ржаного хлеба;

4 литра воды;

5 столовых ложек сахара.

Приготовление