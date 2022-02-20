Українці здавна готували з буряка не лише борщ. З овоча можна зробити смачний напій, який може потішити не лише смаком, а й корисними властивостями. Як його приготувати – розповість редакція 24 каналу.

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Прості інгредієнти, кілька маніпуляцій, трішки терпіння – і смачний напій з давньою історією вже на вашому столі.

Рецепт бурякового квасу

Час: 20 хвилин + час на бродіння

Порцій: 8

Особливий напій / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 2 великих буряки;
  • 3 шматочки сухого житнього хліба;
  • 4 літра води;
  • 5 столових ложок цукру.

Приготування

  1. Буряк миємо, чистимо та шаткуємо. Поміщаємо його у 5-літрову ємність.
  2. Засипаємо буряк цукром.
  3. Хліб подрібнюємо та додаємо у ємність.
  4. Заливаємо усе водою.
  5. Складаємо марлю у кілька шарів та щільно накриваємо посуд. Ставимо у темне місце на 4 дні.
  6. Регулярно знімаємо з поверхні напою плівку.
  7. Через 4 дні проціджуємо квас та ставимо у холодильник.
  8. Квас можна використовувати як основу для перших страв.