Пробуем оригинальность на вкус: рецепт полезного и вкусного свекольного кваса

Квас – это прекрасный напиток, издавна знакомый украинской кухне. Приготовить напиток очень легко, а наслаждаться им можно очень долго.

Украинцы издавна готовили из свеклы не только борщ. Из овоща можно сделать вкусный напиток, который может порадовать не только вкусом, но полезными свойствами. Как его приготовить – расскажет редакция 24 канала.

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Простые ингредиенты, несколько манипуляций, чуть-чуть терпения – и вкусный напиток с давней историей уже на вашем столе.

Рецепт свекольного кваса

Время: 20 минут + время на брожение

Порций: 8

Особый напиток / Фото Pixabay

Ингредиенты

2 больших свеклы;

3 кусочка сухого ржаного хлеба;

4 литра воды;

5 столовых ложек сахара.

Приготовление