Пробуем оригинальность на вкус: рецепт полезного и вкусного свекольного кваса
20 февраля 2022 , 20:33Читати новину українською
Квас – это прекрасный напиток, издавна знакомый украинской кухне. Приготовить напиток очень легко, а наслаждаться им можно очень долго.
Украинцы издавна готовили из свеклы не только борщ. Из овоща можно сделать вкусный напиток, который может порадовать не только вкусом, но полезными свойствами. Как его приготовить – расскажет редакция 24 канала.
Интересно Нарезать не нужно: 5 простых блюд из рубленого куриного филе для всей семьи
Простые ингредиенты, несколько манипуляций, чуть-чуть терпения – и вкусный напиток с давней историей уже на вашем столе.
Рецепт свекольного кваса
Время: 20 минут + время на брожение
Порций: 8
Особый напиток / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 2 больших свеклы;
- 3 кусочка сухого ржаного хлеба;
- 4 литра воды;
- 5 столовых ложек сахара.
Приготовление
- Свеклу моем, чистим и шинкуем. Помещаем ее в 5-литровую емкость.
- Засыпаем свеклу сахаром.
- Хлеб измельчаем и добавляем в емкость. Заливаем все водой.
- Складываем марлю в несколько слоев и плотно накрываем посуду.
- Ставим в темное место на 4 дня.
- Регулярно снимаем с поверхности напитка пленку.
- Через 4 дня процеживаем квас и ставим в холодильник.
- Квас можно использовать в качестве основы для первых блюд.