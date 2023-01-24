Полезные уловки: как продолжить свежесть продуктов

Хранить продукты свежими как можно дольше – это настоящее искусство, у которого есть много секретов. О нескольких из них – в материале.

Каждый человек выбрасывает часть продуктов из каждой покупки, ведь не успевает употребить все, что купил. Если знать некоторые секреты, то эта доля существенно снизится, а походы в магазин будут не столь частыми.

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Лимон следует заклеить скотчем

Лимон – отличное приложение для салатов и других блюд. Обычно, выжав нужное количество сока, мы выбрасываем остатки. Чтобы лимон можно было использовать на следующий день, понадобится зубочистка или острый нож, чтобы проколоть цедру. Проделав отверстие, выжмите нужное количество сока, заклейте отверстие скотчем и храните защищенный таким образом фрукт в холодильнике до последующего использования.

Великолепный фрукт / Фото usplash

Как не допустить, чтобы ваш банан слишком быстро развалился

Банан является одним из самых популярных фруктов, но удивительно много людей не знают, как правильно его хранить. Ни в коем случае не кладите банан в холодильник!

Чтобы сохранить бананы свежими и съедобными более недели, держите их подальше от других фруктов и овощей. Храните их в отдельной емкости, желательно у окна.

Доступные советы / Фото unsplash

Как увеличить срок хранения муки

Общеизвестно, что мука часто становится питомником для насекомых. Для того чтобы мука хорошо хранилась, достаточно ее заморозить. Этим способом пользуются очень редко, а зря – иногда даже маленького упущения достаточно для того, чтобы в муке завелись нежелательные "гости".