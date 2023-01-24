Кожна людина викидає частину продуктів із кожної покупки, адже не встигає спожити все, що придбала. Якщо знати деякі секрети, то ця частка істотно знизиться, а походи в магазин будуть не такими частими.

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Лимон варто заклеїти скотчем

Лимон – чудовий додаток для салатів та інших страв. Зазвичай, вичавивши потрібну кількість соку, ми викидаємо рештки. Щоб лимон можна було використати на наступний день, знадобиться зубочистка або гострий ніж, щоб проколоти цедру. Зробивши отвір, вичавіть потрібну кількість соку, заклейте отвір скотчем і зберігайте захищений таким чином фрукт в холодильнику до наступного використання.

Чудовий фрукт / Фото usplash

Як не допустити, щоб ваш банан надто швидко розвалився

Банан є одним із найпопулярніших фруктів, але на диво багато людей не знають, як правильно його зберігати. Ні в якому випадку не кладіть банан у холодильник!

Щоб зберегти банани свіжими та їстівними понад тиждень, тримайте їх подалі від інших фруктів і овочів. Зберігайте їх в окремій місткості, бажано біля вікна.

Доступні поради / Фото unsplash

Як збільшити термін зберігання борошна

Загальновідомо, що борошно часто стає розсадником для комах. Для того, щоб борошно добре зберігалося, досить його заморозити. Цим способом користуються дуже рідко, а дарма – інколи навіть маленького недогляду достатньо для того, аби у борошні завелися небажані "гості".