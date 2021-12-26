Кофе со сладким – финальный аккорд веселых угощений. У каждого есть свой особенный способ приготовления напитка.

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Впрочем, иногда нужно попробовать и новое. Поверьте, оригинальный вкус того стоит.

Кофе по-арабски с кардамоном

Особый вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки свежемолотого кофе;
  • 100 миллилитров воды;
  • 2 зерна кардамона;
  • сахар – по вкусу.

Приготовление

  1. Насыпаем в турку кофе, сахар и давленные зерна кардамона. Заливаем все прохладной водой и ставим на небольшой огонь.
  2. Как только на поверхности появится белая пленка, снимаем кофе и ставим обратно через 5 – 7 секунд. Повторяем процедуру 2 – 3 раза, не допуская закипания.
  3. Затем накрываем и отставляем, чтобы кофе настоялся. Через несколько минут разливаем кофе и подаем на стол.

Рецепт медового кофе

Оригинальность привычного напитка / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 200 миллилитров свежесваренного крепкого черного кофе;
  • 2 чайные ложки меда;
  • 2 столовые ложки взбитых сливок;
  • 2 щепотки молотой корицы;
  • лед.

Приготовление

  1. Варим кофе любимым образом и охлаждаем.
  2. Наливаем напиток в высокий стакан, добавляем мед и выкладываем шапочку из взбитых сливок.
  3. Посыпаем сливки корицей и подаем на стол.