Кава з солодким – фінальний акорд веселих частувань. У кожного є свій особливий спосіб приготування напою.
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Втім, інколи треба спробувати й дещо нове. Повірте, оригінальний смак того вартий.
Кава по-арабськи з кардамоном
Особливий смак / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 2 чайні ложки свіжозмеленої кави;
- 100 мілілітрів води;
- 2 зернини кардамону;
- цукор – до смаку.
Приготування
- Насипаємо в турку каву, цукор і давлені зерна кардамону. Заливаємо все холодною водою і ставимо на маленький вогонь.
- Як тільки на поверхні з'явиться біла плівка – знімаємо каву та ставимо назад через 5 – 7 секунд. Повторюємо процедуру 2 – 3 рази, не допускаючи закипання.
- Потім накриваємо і відставляємо, щоб настоялася. Через кілька хвилин розливаємо каву та подаємо на стіл.
Рецепт медової кави
Оригінальність звичного напою / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 200 мілілітрів свіжозвареної міцної чорної кави;
- 2 чайні ложки меду;
- 2 столові ложки збитих вершків;
- 2 дрібки меленої кориці;
- лід.
Приготування
- Варимо каву в улюблений спосіб та охолоджуємо.
- Наливаємо напій у високу склянку, додаємо мед та викладаємо шапочку зі збитих вершків.
- Посипаємо вершки корицею та подаємо до столу.