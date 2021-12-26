Кава з солодким – фінальний акорд веселих частувань. У кожного є свій особливий спосіб приготування напою.

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Втім, інколи треба спробувати й дещо нове. Повірте, оригінальний смак того вартий.

Кава по-арабськи з кардамоном

Особливий смак / Фото Pinterest

Інгредієнти

2 чайні ложки свіжозмеленої кави;

100 мілілітрів води;

2 зернини кардамону;

цукор – до смаку.

Приготування

Насипаємо в турку каву, цукор і давлені зерна кардамону. Заливаємо все холодною водою і ставимо на маленький вогонь. Як тільки на поверхні з'явиться біла плівка – знімаємо каву та ставимо назад через 5 – 7 секунд. Повторюємо процедуру 2 – 3 рази, не допускаючи закипання. Потім накриваємо і відставляємо, щоб настоялася. Через кілька хвилин розливаємо каву та подаємо на стіл.

Рецепт медової кави

Оригінальність звичного напою / Фото Pinterest

Інгредієнти

200 мілілітрів свіжозвареної міцної чорної кави;

2 чайні ложки меду;

2 столові ложки збитих вершків;

2 дрібки меленої кориці;

лід.

Приготування