Прощаемся с гостями: оригинальные рецепты кофе
26 декабря 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Обычно в конце застолий последним аккордом является кофе. Этот напиток имеет множество вариаций, которыми можно удивить ваших гостей.
Кофе со сладким – финальный аккорд веселых угощений. У каждого есть свой особенный способ приготовления напитка.
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Впрочем, иногда нужно попробовать и новое. Поверьте, оригинальный вкус того стоит.
Кофе по-арабски с кардамоном
Особый вкус / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 2 чайные ложки свежемолотого кофе;
- 100 миллилитров воды;
- 2 зерна кардамона;
- сахар – по вкусу.
Приготовление
- Насыпаем в турку кофе, сахар и давленные зерна кардамона. Заливаем все прохладной водой и ставим на небольшой огонь.
- Как только на поверхности появится белая пленка, снимаем кофе и ставим обратно через 5 – 7 секунд. Повторяем процедуру 2 – 3 раза, не допуская закипания.
- Затем накрываем и отставляем, чтобы кофе настоялся. Через несколько минут разливаем кофе и подаем на стол.
Рецепт медового кофе
Оригинальность привычного напитка / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 200 миллилитров свежесваренного крепкого черного кофе;
- 2 чайные ложки меда;
- 2 столовые ложки взбитых сливок;
- 2 щепотки молотой корицы;
- лед.
Приготовление
- Варим кофе любимым образом и охлаждаем.
- Наливаем напиток в высокий стакан, добавляем мед и выкладываем шапочку из взбитых сливок.
- Посыпаем сливки корицей и подаем на стол.