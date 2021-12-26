Прощаемся с гостями: оригинальные рецепты кофе

Обычно в конце застолий последним аккордом является кофе. Этот напиток имеет множество вариаций, которыми можно удивить ваших гостей.

Кофе со сладким – финальный аккорд веселых угощений. У каждого есть свой особенный способ приготовления напитка.

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Впрочем, иногда нужно попробовать и новое. Поверьте, оригинальный вкус того стоит.

Кофе по-арабски с кардамоном

Особый вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

2 чайные ложки свежемолотого кофе;

100 миллилитров воды;

2 зерна кардамона;

сахар – по вкусу.

Приготовление

Насыпаем в турку кофе, сахар и давленные зерна кардамона. Заливаем все прохладной водой и ставим на небольшой огонь. Как только на поверхности появится белая пленка, снимаем кофе и ставим обратно через 5 – 7 секунд. Повторяем процедуру 2 – 3 раза, не допуская закипания. Затем накрываем и отставляем, чтобы кофе настоялся. Через несколько минут разливаем кофе и подаем на стол.

Рецепт медового кофе

Оригинальность привычного напитка / Фото Pinterest

Ингредиенты

200 миллилитров свежесваренного крепкого черного кофе;

2 чайные ложки меда;

2 столовые ложки взбитых сливок;

2 щепотки молотой корицы;

лед.

Приготовление