Проще не бывает: рецепт быстрой закуски из тыквы и яблок от Клопотенко

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом сезонного блюда из тыквы, которое украсит любой стол.

Тыква – настоящий осенний продукт. Она не только вкусная, но и имеет множество полезных и питательных веществ. Именно поэтому ее время от времени нужно есть сырой – не каждый день.

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Что быстро приготовить из тыквы? Евгений Клопотенко поделился вкусным и простым рецептом закуски из тыквы и яблок за кулисами съемок реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал).

Евгений Клопотенко и Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт закуски из тыквы и яблок

Время : 20 минут

: 20 минут Порции: 2

Салат из яблок и тыквы / Фото Клопотенко

– 100 граммов яблок;– 100 граммов тыквы;– 1 – 2 столовые ложки сахарной пудры;– щепотка соли.

Приготовление:

Тщательно помойте тыкву, снимите кожуру и удалите семена. Натрите ее на крупной терке и переложите в глубокую посуду. То же самое сделайте и с яблоками. Смешайте тыкву и яблоки, добавьте соль и посыпьте сахарной пудрой. По желанию украсить закуску можно веточками чабреца.

Закуска готова. Приятного аппетита!