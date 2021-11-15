Проще не бывает: рецепт быстрой закуски из тыквы и яблок от Клопотенко
15 ноября 2021 , 12:02Читати новину українською
Источник:Новый канал
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом сезонного блюда из тыквы, которое украсит любой стол.
Тыква – настоящий осенний продукт. Она не только вкусная, но и имеет множество полезных и питательных веществ. Именно поэтому ее время от времени нужно есть сырой – не каждый день.
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Что быстро приготовить из тыквы? Евгений Клопотенко поделился вкусным и простым рецептом закуски из тыквы и яблок за кулисами съемок реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал).
Евгений Клопотенко и Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт закуски из тыквы и яблок
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Салат из яблок и тыквы / Фото КлопотенкоИнгредиенты:
– 100 граммов яблок;
– 100 граммов тыквы;
– 1 – 2 столовые ложки сахарной пудры;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте тыкву, снимите кожуру и удалите семена.
- Натрите ее на крупной терке и переложите в глубокую посуду.
- То же самое сделайте и с яблоками.
- Смешайте тыкву и яблоки, добавьте соль и посыпьте сахарной пудрой.
- По желанию украсить закуску можно веточками чабреца.
Закуска готова. Приятного аппетита!