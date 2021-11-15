Проще не бывает: рецепт быстрой закуски из тыквы и яблок от Клопотенко

15 ноября 2021 , 12:02
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Источник:

Новый канал

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом сезонного блюда из тыквы, которое украсит любой стол.

Тыква – настоящий осенний продукт. Она не только вкусная, но и имеет множество полезных и питательных веществ. Именно поэтому ее время от времени нужно есть сырой – не каждый день.

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Что быстро приготовить из тыквы? Евгений Клопотенко поделился вкусным и простым рецептом закуски из тыквы и яблок за кулисами съемок реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал).

Евгений Клопотенко и Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт закуски из тыквы и яблок

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Салат из яблок и тыквы / Фото Клопотенко

Ингредиенты:
– 100 граммов яблок;
– 100 граммов тыквы;
– 1 – 2 столовые ложки сахарной пудры;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте тыкву, снимите кожуру и удалите семена.
  2. Натрите ее на крупной терке и переложите в глубокую посуду.
  3. То же самое сделайте и с яблоками.
  4. Смешайте тыкву и яблоки, добавьте соль и посыпьте сахарной пудрой.
  5. По желанию украсить закуску можно веточками чабреца.

Закуска готова. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак