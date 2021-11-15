Гарбуз — справжній осінній продукт. Він не тільки смачний, але й має величезну кількість корисних і поживних речовин. Саме тому його час від часу потрібно їсти сирим – не кожного дня.

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Що швидко приготувати з гарбуза? Євген Клопотенко поділився смачним і простим рецептом закуски з гарбуза та яблук за лаштунками зйомок реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал).



Євген Клопотенко і Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт закуски з гарбуза і яблук

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Салат з яблук і гарбуза / Фото Клопотенко

Інгредієнти:

– 100 грамів яблук;

– 100 грамів гарбуза;

– 1 – 2 столові ложки цукрової пудри;

– дрібка солі.

Приготування:

Ретельно помийте гарбуз, зніміть шкірку та видаліть насіння.

Натріть його на грубій тертці та перекладіть у глибокий посуд.

Теж саме зробіть і з яблуками.

Змішайте гарбуз і яблука, додайте солі та посипте цукровою пудрою.

За бажанням прикрасити закуску можна гілочками чебрецю.

Закуска готова. Смачного!