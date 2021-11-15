Гарбуз — справжній осінній продукт. Він не тільки смачний, але й має величезну кількість корисних і поживних речовин. Саме тому його час від часу потрібно їсти сирим – не кожного дня.

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Що швидко приготувати з гарбуза? Євген Клопотенко поділився смачним і простим рецептом закуски з гарбуза та яблук за лаштунками зйомок реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал).


Євген Клопотенко і Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт закуски з гарбуза і яблук

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2


Салат з яблук і гарбуза / Фото Клопотенко

Приготування:

  1. Ретельно помийте гарбуз, зніміть шкірку та видаліть насіння.
  1. Натріть його на грубій тертці та перекладіть у глибокий посуд.
  1. Теж саме зробіть і з яблуками.
  1. Змішайте гарбуз і яблука, додайте солі та посипте цукровою пудрою.
  1. За бажанням прикрасити закуску можна гілочками чебрецю.

Закуска готова. Смачного!