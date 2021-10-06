Простой рецепт блинов на молоке с куриным фаршем и грибами

Существует множество вариантов приготовления блинов: на воде, кефире, молоке или йогурте. Также можно добавлять в тесто пшеничную муку, рисовую или цельнозерновую. Мы подготовили для вас рецепт теста на блины на молоке и рисовой муке. Этот вариант теста не повредит вашей фигуре.

Если вам хочется насладиться чем-то сытным, но не слишком калорийным на обед или ужин – выберите этот рецепт блинов с куриным фаршем и грибами.

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Подавайте блины со сметаной или любимым томатным соусом. Они легки в приготовлении и понравятся даже детям.

Рецепт блинов с мясом

Время: 30 минут

Порции: 4



Рецепт блинов с мясом / Фото Fat Killers

– 300 мл молока;– 1 яйцо;– соль;– 1 ст. л. оливкового масла;– рисовая или цельнозерновая мука.– 300 г куриного фарша;– 1 средняя луковица;– 70 г грибов;– любимые специи.

Приготовление: