Простой рецепт блинов на молоке с куриным фаршем и грибами
6 октября 2021 , 14:33Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Существует множество вариантов приготовления блинов: на воде, кефире, молоке или йогурте. Также можно добавлять в тесто пшеничную муку, рисовую или цельнозерновую. Мы подготовили для вас рецепт теста на блины на молоке и рисовой муке. Этот вариант теста не повредит вашей фигуре.
Если вам хочется насладиться чем-то сытным, но не слишком калорийным на обед или ужин – выберите этот рецепт блинов с куриным фаршем и грибами.
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Подавайте блины со сметаной или любимым томатным соусом. Они легки в приготовлении и понравятся даже детям.
Рецепт блинов с мясом
Время: 30 минут
Порции: 4
Рецепт блинов с мясом / Фото Fat Killers
– 300 мл молока;
– 1 яйцо;
– соль;
– 1 ст. л. оливкового масла;
– рисовая или цельнозерновая мука.
Для начинки:
– 300 г куриного фарша;
– 1 средняя луковица;
– 70 г грибов;
– любимые специи.
Приготовление:
- Для приготовления блинов смешайте все ингредиенты в глубокой миске и перемешайте до однородной консистенции без комочков.
- Обжаривайте блины на разогретой сковородке с обеих сторон.
- Для приготовления начинки обжарьте лук на разогретой сковородке с маслом до румяной корочки.
- Добавьте фарш, мелко нарезанные грибы и специи.
- Тушите начинку до готовности и испарения жидкости.
- Начините блины начинкой, закрутите в рулет и подавайте к столу.
- Блины прекрасно сочетаются со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!