Простой рецепт блинов на молоке с куриным фаршем и грибами

6 октября 2021 , 14:33
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Существует множество вариантов приготовления блинов: на воде, кефире, молоке или йогурте. Также можно добавлять в тесто пшеничную муку, рисовую или цельнозерновую. Мы подготовили для вас рецепт теста на блины на молоке и рисовой муке. Этот вариант теста не повредит вашей фигуре.

Если вам хочется насладиться чем-то сытным, но не слишком калорийным на обед или ужин – выберите этот рецепт блинов с куриным фаршем и грибами.

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Подавайте блины со сметаной или любимым томатным соусом. Они легки в приготовлении и понравятся даже детям.

Рецепт блинов с мясом

Время: 30 минут
Порции: 4


Рецепт блинов с мясом / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
–  300 мл молока;
– 1 яйцо;
– соль;
–  1 ст. л. оливкового масла;
–  рисовая или цельнозерновая мука.
Для начинки:
–  300 г куриного фарша;
– 1 средняя луковица;
–  70 г грибов;
–  любимые специи.

Приготовление:

  1. Для приготовления блинов смешайте все ингредиенты в глубокой миске и перемешайте до однородной консистенции без комочков.
  2. Обжаривайте блины на разогретой сковородке с обеих сторон.
  3. Для приготовления начинки обжарьте лук на разогретой сковородке с маслом до румяной корочки.
  4. Добавьте фарш, мелко нарезанные грибы и специи.
  5. Тушите начинку до готовности и испарения жидкости.
  6. Начините блины начинкой, закрутите в рулет и подавайте к столу.
  7. Блины прекрасно сочетаются со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак