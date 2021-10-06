Якщо вам кортить посмакувати чимось ситним, але не надто калорійним на обід чи вечерю – оберіть цей рецепт млинців з курячим фаршем та грибами.

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Подавайте млинці зі сметаною, або улюбленим томатним соусом. Вони легкі у приготуванні та сподобаються навіть дітям.

Рецепт млинців з м'ясом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Рецепт млинців з м'ясом / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 300 мл молока;

– 1 яйце;

– сіль;

– 1 ст. л. оливкової олії;

– рисове або цільнозернове борошно.

Для начинки:

– 300 г курячого фаршу;

– 1 середня цибулина;

– 70 г грибів;

– улюблені спеції.

Приготування:

Для приготування млинців змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці та перемішайте до однорідної консистенції без грудочок.

Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Для приготування начинки обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці з олією до рум'яної скоринки.

Додайте фарш, дрібно нарізані гриби та спеції.

Тушкуйте начинку до готовності та випарування рідини.

Начиніть млинці начинкою, закрутіть в рулет та подавайте до столу.