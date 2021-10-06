Якщо вам кортить посмакувати чимось ситним, але не надто калорійним на обід чи вечерю – оберіть цей рецепт млинців з курячим фаршем та грибами.

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Подавайте млинці зі сметаною, або улюбленим томатним соусом. Вони легкі у приготуванні та сподобаються навіть дітям.

Рецепт млинців з м'ясом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Рецепт млинців з м'ясом / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Для приготування млинців змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці та перемішайте до однорідної консистенції без грудочок.
  1. Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
  1. Для приготування начинки обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці з олією до рум'яної скоринки.
  1. Додайте фарш, дрібно нарізані гриби та спеції.
  1. Тушкуйте начинку до готовності та випарування рідини.
  1. Начиніть млинці начинкою, закрутіть в рулет та подавайте до столу.
  1. Млинці чудово смакують зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!