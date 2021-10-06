Якщо вам кортить посмакувати чимось ситним, але не надто калорійним на обід чи вечерю – оберіть цей рецепт млинців з курячим фаршем та грибами.
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Подавайте млинці зі сметаною, або улюбленим томатним соусом. Вони легкі у приготуванні та сподобаються навіть дітям.
Рецепт млинців з м'ясом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Рецепт млинців з м'ясом / Фото Fat Killers
Приготування:
- Для приготування млинців змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці та перемішайте до однорідної консистенції без грудочок.
- Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
- Для приготування начинки обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці з олією до рум'яної скоринки.
- Додайте фарш, дрібно нарізані гриби та спеції.
- Тушкуйте начинку до готовності та випарування рідини.
- Начиніть млинці начинкою, закрутіть в рулет та подавайте до столу.
- Млинці чудово смакують зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!