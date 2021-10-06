Если вам хочется насладиться чем-то сытным, но не слишком калорийным на обед или ужин – выберите этот рецепт блинов с куриным фаршем и грибами.

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Подавайте блины со сметаной или любимым томатным соусом. Они легки в приготовлении и понравятся даже детям.

Рецепт блинов с мясом

Время: 30 минут

Порции: 4



Рецепт блинов с мясом / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 300 мл молока;

– 1 яйцо;

– соль;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– рисовая или цельнозерновая мука.

Для начинки:

– 300 г куриного фарша;

– 1 средняя луковица;

– 70 г грибов;

– любимые специи.

Приготовление: