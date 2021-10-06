Если вам хочется насладиться чем-то сытным, но не слишком калорийным на обед или ужин – выберите этот рецепт блинов с куриным фаршем и грибами.
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Подавайте блины со сметаной или любимым томатным соусом. Они легки в приготовлении и понравятся даже детям.
Рецепт блинов с мясом
Время: 30 минут
Порции: 4
Рецепт блинов с мясом / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Для приготовления блинов смешайте все ингредиенты в глубокой миске и перемешайте до однородной консистенции без комочков.
- Обжаривайте блины на разогретой сковородке с обеих сторон.
- Для приготовления начинки обжарьте лук на разогретой сковородке с маслом до румяной корочки.
- Добавьте фарш, мелко нарезанные грибы и специи.
- Тушите начинку до готовности и испарения жидкости.
- Начините блины начинкой, закрутите в рулет и подавайте к столу.
- Блины прекрасно сочетаются со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!