Тирамису – классический десерт итальянской кухни. Обычно он содержит яичные желтки, но и без них также будет вкусно.

Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами

Если будете готовить тирамису на желтках, не забудьте предварительно вымыть куриные яйца, чтобы в желтки не попали микробы со скорлупы.

Рецепт тирамису на яичных желтках

  • Время: 3 часа
  • Порции: 6 – 8


Тирамису от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот с видео повара

Приготовление:

  1. Взбейте желтки с сахаром.
  2. Добавьте сыр маскарпоне в яичную массу и перемешайте.
  3. Взбейте сливки с ванильным экстрактом до устойчивой пены и введите их в яичную массу.
  4. Смешайте охлажденный кофе с ликером.
  5. Окуните печенье савоярди в кофе на 2 – 3 секунды и выложите на дно формы. Сверху на печенье выложите крем, затем снова слой печенья. Чередуйте слои пока не заполните всю форму.
  6. На последний слой крема посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 2 часа.
  7. Десерт готов. Приятного аппетита!