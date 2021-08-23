Тирамису – классический десерт итальянской кухни. Обычно он содержит яичные желтки, но и без них также будет вкусно.
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Если будете готовить тирамису на желтках, не забудьте предварительно вымыть куриные яйца, чтобы в желтки не попали микробы со скорлупы.
Рецепт тирамису на яичных желтках
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Тирамису от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот с видео повара
Приготовление:
- Взбейте желтки с сахаром.
- Добавьте сыр маскарпоне в яичную массу и перемешайте.
- Взбейте сливки с ванильным экстрактом до устойчивой пены и введите их в яичную массу.
- Смешайте охлажденный кофе с ликером.
- Окуните печенье савоярди в кофе на 2 – 3 секунды и выложите на дно формы. Сверху на печенье выложите крем, затем снова слой печенья. Чередуйте слои пока не заполните всю форму.
- На последний слой крема посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 2 часа.
- Десерт готов. Приятного аппетита!