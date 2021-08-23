Тирамісу – класичний десерт італійської кухні. Зазвичай у його складі є яєчні жовтки, але й без них також буде смачно.

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Якщо готуватимете тирамісу на жовтках, не забудьте попередньо вимити курячі яйця, щоб у жовтки не потрапили мікроби зі шкарлупи.

Рецепт тирамісу на яєчних жовтках

Час: 3 години

3 години Порції: 6 – 8



Тирамісу від Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот із відео кухаря

Інгредієнти:

– 5 яєчних жовтків;

– 125 г цукру;

– 400 мл вершків жирністю 30 – 33%;

– 425 г сиру маскарпоне;

– ванільний екстракт;

– 300 мл кави;

– 400 г савоярді;

– 30 г вашого улюбленого лікеру;

– какао для декору.

Приготування:

Збийте жовтки з цукром.

Додайте сир маскарпоне до яєчної маси та перемішайте.

Збийте вершки з ванільним екстрактом до стійкої піни та введіть їх до яєчної маси.

Змішайте охолоджену каву з лікером.

Занурте печиво савоярді в каву на 2 – 3 секунди та викладіть на дно форми. Зверху на печиво викладіть крем, далі знову шар печива. Чергуйте шари доки не заповните всю форму.

На останній шар крему посипте какао та відправте десерт в холодильник на 2 години.