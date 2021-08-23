Тирамісу – класичний десерт італійської кухні. Зазвичай у його складі є яєчні жовтки, але й без них також буде смачно.
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Якщо готуватимете тирамісу на жовтках, не забудьте попередньо вимити курячі яйця, щоб у жовтки не потрапили мікроби зі шкарлупи.
Рецепт тирамісу на яєчних жовтках
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Тирамісу від Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот із відео кухаря
Приготування:
- Збийте жовтки з цукром.
- Додайте сир маскарпоне до яєчної маси та перемішайте.
- Збийте вершки з ванільним екстрактом до стійкої піни та введіть їх до яєчної маси.
- Змішайте охолоджену каву з лікером.
- Занурте печиво савоярді в каву на 2 – 3 секунди та викладіть на дно форми. Зверху на печиво викладіть крем, далі знову шар печива. Чергуйте шари доки не заповните всю форму.
- На останній шар крему посипте какао та відправте десерт в холодильник на 2 години.
- Десерт готовий. Смачного!