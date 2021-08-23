Настоящий тирамису: рецепт популярнейшего итальянского десерта от шеф-повара
23 августа 2021 , 16:06Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился правильным рецептом итальянского тирамису. Кстати, в переводе это таинственное слово означает "подними меня к облакам". Очень меткое название! Оно прекрасно передает кофейную нежность и воздушность десерта.
Тирамису – классический десерт итальянской кухни. Обычно он содержит яичные желтки, но и без них также будет вкусно.
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Если будете готовить тирамису на желтках, не забудьте предварительно вымыть куриные яйца, чтобы в желтки не попали микробы со скорлупы.
Рецепт тирамису на яичных желтках
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Тирамису от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот с видео повара
– 5 яичных желтков;
– 125 г сахара;
– 400 мл сливок жирностью 30 – 33%;
– 425 г сыра маскарпоне;
– ванильный экстракт;
– 300 мл кофе;
– 400 г савоярди;
– 30 г вашего любимого ликера;
– какао для декора.
Приготовление:
- Взбейте желтки с сахаром.
- Добавьте сыр маскарпоне в яичную массу и перемешайте.
- Взбейте сливки с ванильным экстрактом до устойчивой пены и введите их в яичную массу.
- Смешайте охлажденный кофе с ликером.
- Окуните печенье савоярди в кофе на 2 – 3 секунды и выложите на дно формы. Сверху на печенье выложите крем, затем снова слой печенья. Чередуйте слои пока не заполните всю форму.
- На последний слой крема посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 2 часа.
- Десерт готов. Приятного аппетита!