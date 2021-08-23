Настоящий тирамису: рецепт популярнейшего итальянского десерта от шеф-повара

Известный повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился правильным рецептом итальянского тирамису. Кстати, в переводе это таинственное слово означает "подними меня к облакам". Очень меткое название! Оно прекрасно передает кофейную нежность и воздушность десерта.

Тирамису – классический десерт итальянской кухни. Обычно он содержит яичные желтки, но и без них также будет вкусно.

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Если будете готовить тирамису на желтках, не забудьте предварительно вымыть куриные яйца, чтобы в желтки не попали микробы со скорлупы.

Рецепт тирамису на яичных желтках

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 6 – 8



Тирамису от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот с видео повара

– 5 яичных желтков;– 125 г сахара;– 400 мл сливок жирностью 30 – 33%;– 425 г сыра маскарпоне;– ванильный экстракт;– 300 мл кофе;– 400 г савоярди;– 30 г вашего любимого ликера;– какао для декора.

Приготовление: