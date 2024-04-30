Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты
30 апреля 2024, 19:29Читати новину українською
Традиционно на Пасху украинцы накрывают пышный стол. Это праздник, когда так важно собраться всей семьей.
Чтобы приготовить вкусные блюда, не обязательно стоять целый день у плиты. Вкусно 24 предлагает воспользоваться этими простыми рецептами.
Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Корзинки с плавленым сыром
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 4 сваренных вкрутую яйца;
– тарталетки;
– 3 плавленые сырки;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– черный молотый перец, соль по вкусу.
Приготовление:
- Очистите яйца от скорлупы и натрите их на терке.
- Также натрите плавленые сырки и смешайте их с яйцами.
- Выдавите туда же чеснок и добавьте специи. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до однородности.
- Намажьте салат-закуску на гренки, тарталетки или брускетты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью.
Острая свекла с хреном
- Время: 2 часа 20 минут
- Порций: 10
– 2 килограмма свеклы;
– 80 граммов хрена;
– сок 1 лимона;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Тщательно помойте свеклу и отварите ее до готовности. На это нужно примерно 2 часа.
- Охладите и снимите со свеклы кожуру. Натрите на мелкой терке.
- Очистите хрен от кожуры и натрите его на мелкой терке.
- В миске соедините свеклу и хрен, заправьте сахаром и соком лимона. Перемешайте до однородности.
Также не забудьте о пасхальных яйцах / Фото unsplash
Салат с сухариками
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 500 граммов куриной грудки;
– 150 граммов твердого сыра;
– 3 – 4 помидора;
– 1 банка консервированной фасоли;
– 1 пучок зеленого салата;
– сухарики, майонез или сметана по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нарежьте помидоры и листья салата. Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Куриную грудку нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до готовности.
- Посолите и поперчите мясо.
- Отцедите фасоль от жидкости и высыпьте в миску для салата.
- Смешайте все ингредиенты для салата в миске и заправьте майонезом или сметаной.
- Перед подачей посыпьте салат сухариками.
Рецепт острых куриных голеней в грудинке
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 6 куриных голеней;
– 6 кусочков грудинки;
– 2 столовые ложки соуса барбекю;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов в режиме "конвекция".
- Куриные голени обильно смажьте соусом барбекю, посыпьте солью и перцем.
- Оберните кусочками грудинки каждую куриную голень.
- Покройте противень для запекания пергаментом и выложите на него голени. Выпекайте блюдо в течение 20 – 30 минут до появления золотистой и хрустящей корочки.
Приятного аппетита!