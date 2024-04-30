Казково смачні та швидко готуються: ідеальна підбірка страв на Великдень – прості рецепти

Щоб приготувати смачні страви, не обов'язково стояти цілий день біля плити. Смачно 24 пропонує скористатися цими простими рецептами.

Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Корзинки з плавленим сиром

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 зварені на круто яйця;

– тарталетки;

– 3 плавлені сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець, сіль до смаку.

Приготування:

Почистьте яйця від шкарлупи та натріть їх на тертці. Також натріть плавлені сирки та змішайте їх з яйцями. Вичавіть туди ж часник та додайте спеції. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідності. Намастіть салат-закуску на грінки, тарталетки чи брускети. Прикрасьте зверху скибочкою помідора або зеленню.

Гострі бурячки з хроном

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми буряків;

– 80 грамів хрону;

– сік 1 лимона;

– 50 грамів цукру.

Приготування:

Ретельно помийте бурячки та відваріть їх до готовності. На це потрібно приблизно 2 години. Охолодіть та зніміть з буряків шкірку. Натріть на дрібній тертці. Почистьте хрін від шкірки та натріть його на дрібній тертці. В мисці з'єднайте бурячки та хрін, заправте цукром та соком лимона. Перемішайте до однорідності.



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Салат із сухариками

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої грудки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 – 4 помідори;

– 1 банка консервованої квасолі;

– 1 пучок зеленого салату;

– сухарики, майонез чи сметана до смаку.

Приготування:

Дрібно наріжте помідори та листя салату. Твердий сир натріть на грубій тертці. Курячу грудку наріжте шматочками та обсмажте на олії до готовності. Посоліть та поперчіть м'ясо. Відцідіть квасолю від рідини та висипте до миски для салату. Змішайте всі інгредієнти для салату в мисці й заправте майонезом або сметаною. Перед подачею посипте салат сухариками.

Рецепт гострих курячих гомілок у грудинці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 курячих гомілок;

– 6 шматочків грудинки;

– 2 столові ложки соусу барбекю;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція". Курячі гомілки рясно змастіть соусом барбекю, посипте сіллю і перцем. Обгорніть шматочками грудинки кожну курячу гомілку. Вкрийте деко для запікання пергаментом та викладіть на нього гомілки. Випікайте страву упродовж 20 – 30 хвилин до появи золотистої та хрумкої скоринки.

Смачного!