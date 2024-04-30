Казково смачні та швидко готуються: ідеальна підбірка страв на Великдень – прості рецепти

Щоб приготувати смачні страви, не обов'язково стояти цілий день біля плити. Смачно 24 пропонує скористатися цими простими рецептами.
Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Корзинки з плавленим сиром
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте яйця від шкарлупи та натріть їх на тертці.
- Також натріть плавлені сирки та змішайте їх з яйцями.
- Вичавіть туди ж часник та додайте спеції. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідності.
- Намастіть салат-закуску на грінки, тарталетки чи брускети. Прикрасьте зверху скибочкою помідора або зеленню.
Гострі бурячки з хроном
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Ретельно помийте бурячки та відваріть їх до готовності. На це потрібно приблизно 2 години.
- Охолодіть та зніміть з буряків шкірку. Натріть на дрібній тертці.
- Почистьте хрін від шкірки та натріть його на дрібній тертці.
- В мисці з'єднайте бурячки та хрін, заправте цукром та соком лимона. Перемішайте до однорідності.
Також не забудьте про крашанки / Фото unsplash
Салат із сухариками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Дрібно наріжте помідори та листя салату. Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Курячу грудку наріжте шматочками та обсмажте на олії до готовності.
- Посоліть та поперчіть м'ясо.
- Відцідіть квасолю від рідини та висипте до миски для салату.
- Змішайте всі інгредієнти для салату в мисці й заправте майонезом або сметаною.
- Перед подачею посипте салат сухариками.
Рецепт гострих курячих гомілок у грудинці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів в режимі "конвекція".
- Курячі гомілки рясно змастіть соусом барбекю, посипте сіллю і перцем.
- Обгорніть шматочками грудинки кожну курячу гомілку.
- Вкрийте деко для запікання пергаментом та викладіть на нього гомілки. Випікайте страву упродовж 20 – 30 хвилин до появи золотистої та хрумкої скоринки.
Смачного!