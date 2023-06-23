Сырники – одно из любимых блюд украинцев, которым нет аналогов во всем мире. Каждая хозяйка готовит их по своему особому рецепту, в 24 канал тоже есть такой проверенный временем.
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Рецепт классических сырников
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем.
- Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все "колбаской". Нарезаем шайбами, из них формируем шарики, а дальше, с помощью тупой части ножа формируем сырники.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде.
Приятного аппетита!
Рецепт низкокалорийных сырников
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В глубокой миске смешиваем кисломолочный творог, отруби, разрыхлитель, ванильный сахар и яйца. Тщательно перемешиваем. Мед добавляем к тесту.
- Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Выливаем тесто на сырники в силиконовые формы.
- Запекаем блюдо 20 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!