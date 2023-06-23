Два рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовали

23 июня 2023, 12:44
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Обожаете сырники? Попробуйте их с изюмом и курагой, а может ваши любимые соленые? Мы выбрали два рецепта на выбор.

Сырники – одно из любимых блюд украинцев, которым нет аналогов во всем мире. Каждая хозяйка готовит их по своему особому рецепту, в 24 канал тоже есть такой проверенный временем.

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Рецепт классических сырников

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра (отжатого);
– 1 яичный желток;
– 2 столовые ложки сахара;
– 25 – 30 граммов пшеничной муки;
– ваниль или ванильный сахар.

Приготовление:

  • Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем.
  • Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все "колбаской". Нарезаем шайбами, из них формируем шарики, а дальше, с помощью тупой части ножа формируем сырники.
  • Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде.

Приятного аппетита!

Рецепт низкокалорийных сырников

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов кисломолочного сыра;
– мед;
– 2 куриных яйца;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 4 чайные ложки отрубей;
– ванильный сахар.

Приготовление:

  • В глубокой миске смешиваем кисломолочный творог, отруби, разрыхлитель, ванильный сахар и яйца. Тщательно перемешиваем. Мед добавляем к тесту.
  • Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Выливаем тесто на сырники в силиконовые формы.
  • Запекаем блюдо 20 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак