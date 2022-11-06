Опытные хозяйки знают, что иногда случаются ситуации, когда тесто вымешано не слишком хорошо, в результате чего блюдо получается не таким, как нам хотелось бы. Чтобы не стать жертвой ошибок, можно воспользоваться несколькими простыми приёмами, которые позволят легко проверить готовность теста.

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Как определить готовность теста

Как правило, стандартом считается вымешивание теста в течение 10 – 12 минут руками, или 8 – 10 минут с помощью миксера.

Идеальное тесто – залог вкусного блюда / Фото Pixabay

Первое, на что стоит обратить внимание – это консистенция. После удачного замешивания тесто должно быть липким на ощупь и гладким.

Кроме того, оно должно держать форму. Если вы поднимете шар теста на несколько секунд – он не должен деформироваться, что означает, что оно достаточно плотное. Если тесто провисает между пальцами – его следует еще немного размять.

Еще один тест – нажим пальцем. Хорошо замешенное тесто быстро заполнит ямочку. Если этого не произошло, то процесс замешивания нужно продлить на несколько минут.