Забыли время – это не трагедия: как проверить готовность вареного яйца без часов

Сваренные вкрутую яйца – это особый ингредиент, который может добавлять вкусу множеству блюд или же стать хорошим быстрым перекусом. Если вы закрутились и забыли засечь время – не стоит сильно беспокоиться.

Главное правило при варке яиц – не держать их в кипятке на плите слишком долго. Впрочем, есть еще несколько советов, о которых следует знать каждому, чтобы каждый раз получать идеальный результат.

Не пропустите Новый вкус привычного продукта: 3 необычных блюда из курицы, которые следует приготовить

Как сварить яйцо на "круто"

Чтобы сварить яйца, поместите в кастрюлю и залейте достаточным количеством воды. Доведите воду до кипения на сильном огне. Как только закипит, накройте кастрюлю крышкой, выключите огонь и поставьте таймер на 12 минут. Извлеките яйца из кастрюли, чтобы они остыли, и очистите их.

Продукт, без которого не обойтись / Фото unsplash

Как определить, что яйцо сварено, не снимая скорлупу

Поставьте его на стол и быстро покрутите. Когда яйца двигаются, коснитесь его пальцем, чтобы остановить вращение. Сваренные яйца будут легко крутиться и быстро останавливаться.

Сколько можно хранить яйца в холодильнике и как легко очистить

Для легкой очистки используйте яйца, которые дольше стояли в холодильнике. Чтобы быстро очистить яйцо, сваренное вкрутую, потрескайте скорлупу, постучав яйцом по твердой поверхности, а затем покатайте яйцо руками, чтобы скорлупа распушилась.

Сваренные вкрутую яйца со скорлупой нужно хранить в герметичном контейнере. Срок использования – 1 неделя.