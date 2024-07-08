Не обманут ни на базаре, ни в магазине: как легко проверить свежесть яиц
Яйца – один из самых популярных продуктов на наших столах. И крайне важно убедиться, что их качество соответствует вашим ожиданиям.
Все продукты, которые мы готовим к употреблению, должны быть свежими и качественными, отмечает Вкусно 24. Особенно это касается яиц, которые мы используем чуть ли не ежедневно.
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Как убедиться, что яйца свежие и вашему здоровью ничего не угрожает? Есть один способ, который потребует лишь несколько секунд вашего времени.
Яйца должны быть свежими / Фото Pixabay
Как проверить свежесть яиц
Все, что вам нужно – только обычный стакан с водой. Никаких премудростей и усилий.
Просто кладем яйцо в стакан и немного ждем. Свежее яйцо должно остаться на дне, если оно поднимется на поверхность, то к его качеству должны быть вопросы.Вот и ответ: можно ли можно ли есть сырой лосось.