Не обманут ни на базаре, ни в магазине: как легко проверить свежесть яиц

Яйца – один из самых популярных продуктов на наших столах. И крайне важно убедиться, что их качество соответствует вашим ожиданиям.

Все продукты, которые мы готовим к употреблению, должны быть свежими и качественными, отмечает Вкусно 24. Особенно это касается яиц, которые мы используем чуть ли не ежедневно.

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Как убедиться, что яйца свежие и вашему здоровью ничего не угрожает? Есть один способ, который потребует лишь несколько секунд вашего времени.

Яйца должны быть свежими / Фото Pixabay

Как проверить свежесть яиц

Все, что вам нужно – только обычный стакан с водой. Никаких премудростей и усилий.

Просто кладем яйцо в стакан и немного ждем. Свежее яйцо должно остаться на дне, если оно поднимется на поверхность, то к его качеству должны быть вопросы.