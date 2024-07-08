Приготовить вареную молодую кукурузу очень просто. Этот процесс приносит удовольствие, ведь результатом является чрезвычайно вкусное блюдо.
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Рецепт вареной молодой кукурузы
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Промойте початки кукурузы под проточной водой, удалите верхние листья и волокна.
- В большой кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, добавьте 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли.
- Опустите початки кукурузы в кипящую воду.
- Варите кукурузу на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока зерна не станут мягкими.
- После варки достаньте кукурузу из воды и дайте ей немного остыть перед подачей.