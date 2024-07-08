Приготовить вареную молодую кукурузу очень просто. Этот процесс приносит удовольствие, ведь результатом является чрезвычайно вкусное блюдо.

Не пропустите Если в жару есть не хочется: готовим смузи из ежевики и яблока

Рецепт вареной молодой кукурузы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Промойте початки кукурузы под проточной водой, удалите верхние листья и волокна.
  2. В большой кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, добавьте 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли.
  3. Опустите початки кукурузы в кипящую воду.
  4. Варите кукурузу на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока зерна не станут мягкими.
  5. После варки достаньте кукурузу из воды и дайте ей немного остыть перед подачей.