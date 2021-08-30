"Прожарено": премьера нового кулинарного шоу с украинскими звездами шоу-бизнеса

Сегодня, 30 августа, в 17:00 на YouTube-канале Нового канала все поклонники кулинарных шоу смогут окунуться в новый мир кулинарии с шеф-поваром и главным судьей реалити-шоу "Адская кухня" Алексом Якутовым. В каждом выпуске "Прожарки" повар будет проверять украинских звезд шоу-бизнеса на кулинарные умения и в конце шоу будет выставлять баллы за проделанную работу.

Первыми проверку на кулинарные таланты и умения готовить пройдут Соня Плакидюк и Сергей Никитюк – талантливые судьи и наставники проекта "Топ-модель по-украински".

Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами

Они продемонстрируют свои кулинарные таланты и попытаются выдержать адскую "прожарку" от Алекса Якутова. Такая звездная кулинарная ревизия для Алекса Якутова будет впервые, ведь до сих пор он проверял умение только профессиональных поваров.

Во время приготовления завтраков в YouTube-шоу "Прожарено" он проверит поварские умения украинских звезд и поделится личными кулинарными лайфхаками со звездами и зрителями.

Концепция шоу "Прожарка"

Пока Алекс Якутов будет готовить в две руки, гости шоу попробуют приготовить то же блюдо в четыре. Каждый завтрак от Алекса Якутова хоть и будет выглядеть, как произведение кулинарного искусства, но приготовить его смогут даже те, кто никогда не увлекался кулинарией.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Хватит готовить на завтрак овсянку и жарить яйца! Профессиональный шеф-повар будет учить звезд украинского шоу-бизнеса и зрителей, как приготовить вкусное блюдо из простых и доступных продуктов. И, главное, он поделится со зрителями "фишками", способными превратить обычное блюдо на мишленовское!

Мои коронные блюда – грибная юшка и борщ. Борщ готовлю на меду. Все, кто его пробовал, сказали, что это страшный приворот. Обычно после него мужчины тянут меня под венец,

– прокомментировала Соня Плакидюк.



Соня Плакидюк / Фото Новый канал

А вот Сергей Никитюк может приготовить не только борщ. Вот как он комментирует свои кулинарные умения:

Я очень щепетилен на кухне. Ненавижу, когда грязно. У меня все должно быть идеально чисто. Перед тем как начать готовить, выкладываю продукты и просчитываю, что за чем идет. А во время приготовления постоянно убираю,

– добавил фешн-эксперт шоу "Топ-модель по-украински".



Сергей Никитюк / Фото Новый канал

Помогут ли эти умения звездной паре стать лучшими кулинарами проекта "Прожарено" – узнаем уже сегодня!

Читайте также МастерШеф 11 сезон 1 выпуск: как звезды шоу-бизнеса и известные тиктокеры боролись за место на шоу

Не пропустите премьеру нового кулинарного шоу "Прожарка", ведь кроме интересных деталей из жизни кумиров, зрители получат ценные советы шеф-повара и рецепт сытного завтрака.