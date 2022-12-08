Каждая хозяйка хочет, чтобы на праздники ее холодец был очень прозрачным. Этого можно добиться очень легко, если знаешь несколько кулинарных секретов. Холодец – это звезда стола, так что стоит знать о нем абсолютно все.
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Как сделать бульон для студня прозрачным
Главное в приготовлении прозрачного бульона на студень – отсутствие спешки и четкий алгоритм действий. Здесь нет ничего сложного, нужно лишь придерживаться плана.
Прозрачный студень – украшение стола / Фото Сookery
Сначала в кастрюлю нужно налить холодную воду, добавить ингредиенты, из которых хотим сделать студень, и очень медленно довести до кипения. Как только вода закипит – убавляем огонь и варим до мягкости ингредиентов.
Полученный бульон процеживаем через сито, застеленное марлей. Теперь добавляем желатин и мясной или овощной фарш. Как студень застынет, его прозрачность очень приятно вас удивит.
Также осветить бульон можно с помощью яичных белков. Для этого взбиваем белки к стойкой пене, добавляем ее в студень и освещаем студень на медленном огне. Когда белки соберут грязную пену, собираем их шумовкой, затем добавляем желатин и мясо или овощи.