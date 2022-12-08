Это оценят все: как приготовить для холодца максимально прозрачный бульон

Холодец – одно из основных праздничных блюд в каждой семье. У каждого есть свои секреты приготовления, но главный параметр, к которому все стремятся – это прозрачность.

Каждая хозяйка хочет, чтобы на праздники ее холодец был очень прозрачным. Этого можно добиться очень легко, если знаешь несколько кулинарных секретов. Холодец – это звезда стола, так что стоит знать о нем абсолютно все.

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Как сделать бульон для студня прозрачным

Главное в приготовлении прозрачного бульона на студень – отсутствие спешки и четкий алгоритм действий. Здесь нет ничего сложного, нужно лишь придерживаться плана.

Прозрачный студень – украшение стола / Фото Сookery

Сначала в кастрюлю нужно налить холодную воду, добавить ингредиенты, из которых хотим сделать студень, и очень медленно довести до кипения. Как только вода закипит – убавляем огонь и варим до мягкости ингредиентов.

Полученный бульон процеживаем через сито, застеленное марлей. Теперь добавляем желатин и мясной или овощной фарш. Как студень застынет, его прозрачность очень приятно вас удивит.

Также осветить бульон можно с помощью яичных белков. Для этого взбиваем белки к стойкой пене, добавляем ее в студень и освещаем студень на медленном огне. Когда белки соберут грязную пену, собираем их шумовкой, затем добавляем желатин и мясо или овощи.