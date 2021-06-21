Полезный завтрак с ягодами и овсяными хлопьями: домашний рецепт пудинга

Думаете, что приготовить на завтрак? Мы подготовили для вас простой и полезный рецепт завтрака, который вы с легкостью приготовите дома.

Нежный пудинг с ягодами и овсяными хлопьями – вкусный и питательный завтрак, который понравится детям и взрослым. Блюдо подают как основное или на десерт.

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Не бойтесь экспериментировать со вкусами – добавляйте в пудинг измельченные орехи, любые любимые ягоды, фрукты, ароматные специи, шоколадную крошку или кокосовую стружку.

Выбирайте полезные овсяные хлопья – из цельных зерен. Они содержат множество углеводов и витаминов. Для приготовления пудинга заранее приготовьте овсяные хлопья – соедините с йогуртом, кефиром или молоком, оставьте на ночь.

Овсяные хлопья с йогуртом / Фото Pexels

Рецепт пудинга с овсяными хлопьями и ягодами

Время: 10 минут Порции: 2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 153 ккал

Бананы очистите от кожуры, нарежьте кольцами.

– 450 граммов натурального йогурта;– 1 – 2 банана;– 80 граммов овсяных хлопьев;– 100 граммов голубики;– мед (или сахар);– мята.

Измельченные бананы для десерта / Фото Pexels

Ягоду, мяту тщательно помойте.

Пудинг с ягодами и овсяными хлопьями, голубикой / Фото Unsplash