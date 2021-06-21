Полезный завтрак с ягодами и овсяными хлопьями: домашний рецепт пудинга

Думаете, что приготовить на завтрак? Мы подготовили для вас простой и полезный рецепт завтрака, который вы с легкостью приготовите дома.
Нежный пудинг с ягодами и овсяными хлопьями – вкусный и питательный завтрак, который понравится детям и взрослым. Блюдо подают как основное или на десерт.
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Не бойтесь экспериментировать со вкусами – добавляйте в пудинг измельченные орехи, любые любимые ягоды, фрукты, ароматные специи, шоколадную крошку или кокосовую стружку.
Выбирайте полезные овсяные хлопья – из цельных зерен. Они содержат множество углеводов и витаминов. Для приготовления пудинга заранее приготовьте овсяные хлопья – соедините с йогуртом, кефиром или молоком, оставьте на ночь.
Овсяные хлопья с йогуртом / Фото Pexels
Рецепт пудинга с овсяными хлопьями и ягодами
- Время: 10 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 153 ккал
– 450 граммов натурального йогурта;
– 1 – 2 банана;
– 80 граммов овсяных хлопьев;
– 100 граммов голубики;
– мед (или сахар);
– мята.
- Бананы очистите от кожуры, нарежьте кольцами.
Измельченные бананы для десерта / Фото Pexels
- Ягоду, мяту тщательно помойте.
Пудинг с ягодами и овсяными хлопьями, голубикой / Фото Unsplash
- Готовый пудинг выгложите в стаканы слоями – йогурт с хлопьями, бананы, мед, сверху задекорируйте ягодами, листочками мяты. Подавайте сразу. Приятного аппетита!