Ніжний пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями – смачний та поживний сніданок, який сподобається дітям і дорослим. Страву подають як основну або на десерт. 

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Не бійтесь експериментувати зі смаками додавайте до пудингу подрібнені горіхи, будь-які улюблені ягоди, фрукти, ароматні спеції, шоколадну крихту або кокосову стружку.

Обирайте корисні вівсяні пластівці – з цільних зерен. Вони містять безліч вуглеводів та вітамінів. Для приготування пудингу заздалегідь приготуйте вівсяні пластівці – з'єднайте з йогуртом, кефіром або молоком, залиште на ніч.

Вівсяні пластівці з йогуртом / Фото Pexels

Рецепт пудингу з вівсяними пластівцями та ягодами

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів:  153 ккал
  1. Банани почистіть від шкірки, наріжте кільцями.

Подрібнені банани для десерту/ Фото Pexels

  1. Ягоду, м'яту ретельно помийте.

Пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями, лохиною/ Фото Unsplash

  1. Готовий пудинг викладіть у склянки шарами – йогурт з пластівцями, банани, мед, зверху задекоруйте ягодами, листочками м'яти. подавайте одразу. Смачного!