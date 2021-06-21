Ніжний пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями – смачний та поживний сніданок, який сподобається дітям і дорослим. Страву подають як основну або на десерт.

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Не бійтесь експериментувати зі смаками – додавайте до пудингу подрібнені горіхи, будь-які улюблені ягоди, фрукти, ароматні спеції, шоколадну крихту або кокосову стружку.

Обирайте корисні вівсяні пластівці – з цільних зерен. Вони містять безліч вуглеводів та вітамінів. Для приготування пудингу заздалегідь приготуйте вівсяні пластівці – з'єднайте з йогуртом, кефіром або молоком, залиште на ніч.

Вівсяні пластівці з йогуртом / Фото Pexels

Рецепт пудингу з вівсяними пластівцями та ягодами

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 153 ккал

Інгредієнти:

– 450 грамів натурального йогурту;

– 1 – 2 банани;

– 80 грамів вівсяних пластівців;

– 100 грамів лохини;

– мед (або цукор);

– м'ята.

Банани почистіть від шкірки, наріжте кільцями.

Подрібнені банани для десерту/ Фото Pexels

Ягоду, м'яту ретельно помийте.

Пудинг з ягодами та вівсяними пластівцями, лохиною/ Фото Unsplash