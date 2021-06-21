Нежный пудинг с ягодами и овсяными хлопьями – вкусный и питательный завтрак, который понравится детям и взрослым. Блюдо подают как основное или на десерт.

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Не бойтесь экспериментировать со вкусами – добавляйте в пудинг измельченные орехи, любые любимые ягоды, фрукты, ароматные специи, шоколадную крошку или кокосовую стружку.

Выбирайте полезные овсяные хлопья – из цельных зерен. Они содержат множество углеводов и витаминов. Для приготовления пудинга заранее приготовьте овсяные хлопья – соедините с йогуртом, кефиром или молоком, оставьте на ночь.

Овсяные хлопья с йогуртом / Фото Pexels

Рецепт пудинга с овсяными хлопьями и ягодами

  1. Время: 10 минут
  2. Порции: 2 – 3
  3. Калорийность на 100 граммов:  153 ккал
  1. Бананы очистите от кожуры, нарежьте кольцами.

Измельченные бананы для десерта / Фото Pexels

  1. Ягоду, мяту тщательно помойте.

Пудинг с ягодами и овсяными хлопьями, голубикой / Фото Unsplash

  1. Готовый пудинг выгложите в стаканы слоями – йогурт с хлопьями, бананы, мед, сверху задекорируйте ягодами, листочками мяты. Подавайте сразу. Приятного  аппетита!