Чтобы выпечь рыхлый, высокий бисквитный корж нужно четко соблюдать технологию приготовления теста. В кондитерском искусстве важны детали, о которых мы вам сегодня расскажем.

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Рецепт рыхлого бисквита

Время: 1 час (ночь в холодильнике)

1 час (ночь в холодильнике) Порции: 1

Начальные ингредиенты:

– 1 куриное яйцо;

– 30 граммов сахара;

– 26 граммов муки;

– 6 граммов крахмала.



Для формы 18 сантиметров диаметром – 3 – 4 яйца.

Для формы 20 сантиметров диаметром – 5 – 6 яиц.

Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц.

Приготовление:

Включаем духовку на 170 градусов.

️Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной.

️Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.

️Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут.

Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем.

️Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

Приятного аппетита!

Автор готовила бисквит на форму 21 сантиметр диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц.

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