Домашнее мороженое – то, что нужно в жару и всего из трех ингредиентов. Такой вкуснятина легко готовить, даже если у вас никогда не получались десерты.
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По желанию к мороженому можно добавлять разнообразные шоколадные крошки, рисовые шарики или просто полить шоколадом. Также вкусно будет с домашним вареньем.
Рецепт домашнего мороженого с печеньем
- Время: 4 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Предварительно сливки поставьте в холодильник, чтобы они были холодными. Можно перед приготовлением отправить на 15 – 20 минут в морозилку, но не дольше.
- Взбиваем их в чаше комбайна или ручным миксером до мягких пиков.
- Вливаем сгущенку и снова взбиваем.
- Не забудьте форму простелить пергаментом или пленкой, чтобы легче доставать.
- В форму выкладываем печенье, сверху сливочную массу и снова накрываем печеньем.
- Отправляем в морозилку на несколько часов, чтобы все застыло.
Приятного аппетита!