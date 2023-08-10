Рецепт бисквита для торта или в десерт, с которым не возникнет никакой мороки
10 августа 2023, 16:14Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Главным залогом вкусного десерта или торта является проверенный рецепт бисквитного коржа. У нас есть такой, еще ни разу не подводимый.
Чтобы выпечь рыхлый, высокий бисквитный корж нужно четко соблюдать технологию приготовления теста. В кондитерском искусстве важны детали, о которых мы вам сегодня расскажем.
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Рецепт рыхлого бисквита
- Время: 1 час (ночь в холодильнике)
- Порции: 1
– 1 куриное яйцо;
– 30 граммов сахара;
– 26 граммов муки;
– 6 граммов крахмала.
Для формы 18 сантиметров диаметром – 3 – 4 яйца.
Для формы 20 сантиметров диаметром – 5 – 6 яиц.
Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц.
Приготовление:
- Включаем духовку на 170 градусов.
- ️Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной.
- ️Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.
- Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.
- ️Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут.
- Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем.
- ️Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.
Приятного аппетита!
Автор готовила бисквит на форму 21 сантиметр диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц.Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить д омошное мороженое из трех ингредиентов.