Пунктуальность спасла мою жизнь: 7 фактов об Экторе, которые мы не знали

Эктор Хименес-Браво не скрывает, что его детство было трудным, и они с мамой жили в бедности. Однако это только закалило повара к покорению новых вершин.

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения признался читателям в социальных сетях, что когда-то пунктуальность спасла его жизнь.

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Эктор Хименес-Браво отметил, что в этот день он был слишком взволнован, ведь ехал на собеседование.

Я был в этот день очень взволнован, потому что ехал на собеседование. Постоянно что-то забывал дома и не успел на автобус. Но я должен был успеть, так что отдал почти все деньги в неделю за такси, которое и отвезло меня от взрыва на остановке в Колумбии,

– рассказал шеф-повар.

Эктор также отметил, что пунктуальность – его сильнейшая сторона, которая помогла добиться успеха. Также ресторатор рассказал еще несколько интересных фактов о себе.



Эктор Хименес-Браво / Фото из личного архива шеф-повара

Семь фактов об Экторе Хименесе-Браво

Эктор Хименес-Браво – романтик. Он любит планировать свидание и дарить подарки.

Любимое украинское блюдо шеф-повара – вареники со шкварками.

Любимый завтрак Эктора готовивший в детстве его мама — колумбийский суп.

В 27 лет он стал управляющим шефом четырех ресторанов в отеле в Канаде.

Эктор обожает The Weeknd. Шеф-повар рассказал, что может петь всю дорогу в машине песни этого певца.

Последние двенадцать лет Эктор Хименес Браво живет и строит свой бизнес в Украине.

Он открывал отели и рестораны в семи странах мира, наиболее известные из них: Intercontinental Kyiv, W Maldives, W Hong Kong, W Singapore, Fairmont Kyiv.

Самая сильная мотивация шеф-повара – когда он кому помогает и его поддерживают.