Пунктуальность спасла мою жизнь: 7 фактов об Экторе, которые мы не знали
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Эктор Хименес-Браво не скрывает, что его детство было трудным, и они с мамой жили в бедности. Однако это только закалило повара к покорению новых вершин.
Канадский шеф-повар колумбийского происхождения признался читателям в социальных сетях, что когда-то пунктуальность спасла его жизнь.
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Эктор Хименес-Браво отметил, что в этот день он был слишком взволнован, ведь ехал на собеседование.
Я был в этот день очень взволнован, потому что ехал на собеседование. Постоянно что-то забывал дома и не успел на автобус. Но я должен был успеть, так что отдал почти все деньги в неделю за такси, которое и отвезло меня от взрыва на остановке в Колумбии,
– рассказал шеф-повар.
Эктор также отметил, что пунктуальность – его сильнейшая сторона, которая помогла добиться успеха. Также ресторатор рассказал еще несколько интересных фактов о себе.
Эктор Хименес-Браво / Фото из личного архива шеф-повара
Семь фактов об Экторе Хименесе-Браво
- Эктор Хименес-Браво – романтик. Он любит планировать свидание и дарить подарки.
- Любимое украинское блюдо шеф-повара – вареники со шкварками.
- Любимый завтрак Эктора готовивший в детстве его мама — колумбийский суп.
- В 27 лет он стал управляющим шефом четырех ресторанов в отеле в Канаде.
- Эктор обожает The Weeknd. Шеф-повар рассказал, что может петь всю дорогу в машине песни этого певца.
- Последние двенадцать лет Эктор Хименес Браво живет и строит свой бизнес в Украине.
- Он открывал отели и рестораны в семи странах мира, наиболее известные из них: Intercontinental Kyiv, W Maldives, W Hong Kong, W Singapore, Fairmont Kyiv.
Самая сильная мотивация шеф-повара – когда он кому помогает и его поддерживают.