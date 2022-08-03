Канадський шеф-кухар колумбійського походження зізнався читачам у соціальних мережах, що колись пунктуальність врятувала його життя.

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Ектор Хіменес-Браво відзначив, що у цей день він був надто схвильований, адже їхав на співбесіду. Це історія з молодості шеф-кухаря.

Я був в цей день дуже схвильований, бо їхав на співбесіду. Постійно щось забував вдома, тож не встиг на автобус. Але я повинен був встигнути, тож віддав майже всі гроші на тиждень за таксі, яке й відвезло мене від вибуху на зупинці в Колумбії,

– розповів шеф-кухар.

Ектор також відзначив, що пунктуальність — його найсильніша сторона, яка допомогла досягти успіху. Також ресторатор розповів, ще декілька цікавих фактів про себе.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з особистого архіву шеф-кухаря

Сім фактів про Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво – романтик. Він любить планувати побачення та дарувати подарунки.

Улюблена українська страва шеф-кухаря – вареники зі шкварками.

Улюблений сніданок Ектора той, що готувала в дитинстві його мама — колумбійський суп.

У 27 років він став керуючим шефом чотирьох ресторанів у готелі в Канаді.

Ектор обожнює гурт "The Weekend". Шеф-кухар розповів, що може співати всю дорогу в машині пісні цього гурту.

Останні дванадцять років Ектор Хіменес-Браво живе і будує свій бізнес в Україні.

Він відкривав готелі та ресторани у семи країнах світу, найвідоміші з них: Intercontinental Kyiv, W Maldives, W Hong Kong, W Singapore, Fairmont Kyiv.

Найсильніша мотивація шеф-кухаря: коли він комусь допомагає і його підтримують. Отож, ніколи не здавайтеся та впевнено йдіть до своєї цілі.