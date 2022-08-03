Канадський шеф-кухар колумбійського походження зізнався читачам у соціальних мережах, що колись пунктуальність врятувала його життя.
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Ектор Хіменес-Браво відзначив, що у цей день він був надто схвильований, адже їхав на співбесіду. Це історія з молодості шеф-кухаря.
Я був в цей день дуже схвильований, бо їхав на співбесіду. Постійно щось забував вдома, тож не встиг на автобус. Але я повинен був встигнути, тож віддав майже всі гроші на тиждень за таксі, яке й відвезло мене від вибуху на зупинці в Колумбії,
– розповів шеф-кухар.
Ектор також відзначив, що пунктуальність — його найсильніша сторона, яка допомогла досягти успіху. Також ресторатор розповів, ще декілька цікавих фактів про себе.
Ектор Хіменес-Браво / Фото з особистого архіву шеф-кухаря
Сім фактів про Ектора Хіменеса-Браво
- Ектор Хіменес-Браво – романтик. Він любить планувати побачення та дарувати подарунки.
- Улюблена українська страва шеф-кухаря – вареники зі шкварками.
- Улюблений сніданок Ектора той, що готувала в дитинстві його мама — колумбійський суп.
- У 27 років він став керуючим шефом чотирьох ресторанів у готелі в Канаді.
- Ектор обожнює гурт "The Weekend". Шеф-кухар розповів, що може співати всю дорогу в машині пісні цього гурту.
- Останні дванадцять років Ектор Хіменес-Браво живе і будує свій бізнес в Україні.
- Він відкривав готелі та ресторани у семи країнах світу, найвідоміші з них: Intercontinental Kyiv, W Maldives, W Hong Kong, W Singapore, Fairmont Kyiv.
Найсильніша мотивація шеф-кухаря: коли він комусь допомагає і його підтримують. Отож, ніколи не здавайтеся та впевнено йдіть до своєї цілі.