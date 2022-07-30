Заведение открылось в тестовом режиме в июне этого года, но официальное открытие BAO Casual состоялось 29 июля 2022 года. Уютная атмосфера, несколько тематических залов и полная гармония, витая даже в воздухе ресторана. Это второе заведение сети BAO, первое – премиум сегмента, находится в Киеве.

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По иронии судьбы, BAO в Киеве Оксана и Тарас Середюки и Эктор Хименес-Браво открывали в не менее тяжелые для Украины времена, во время Революции Достоинства. Как и тогда они поддерживали украинцев в выборе свободы, правды и независимости.

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво и его бизнес-партнеры и друзья Оксана и Тарас Середюки вложили в ресторан BAO Casual душу, любовь и благодарность львовянам за теплый прием, опеку которую они здесь почувствовали.



Оксана Середюк и Эктор Хименес-Браво / Фото 24 канал

BAO Casual – это заведение современной китайской еды . В меню заведения вы найдете утку по-пекински, вонтоны, димсамы, оригинальные салаты с осьминогами, супы и фирменные коктейли. BAO Casual расположился в сердце Львова – на улице Староеврейской, 25.

Интерьер BAO Casual во Львове / Фото 24 канал:

Мы побывали на открытии и приятно удивлены атмосферой, кухней и уютом, который царит в BAO Casual на каждом шагу. Как только вы переступите порог заведения, как погрузитесь в мир духовности и гармонии, присущей китайской культуре. Заведение разделено на несколько зон: красный зал – здесь вы можете отведать блюда с родными и друзьями, голубой зал угостит фирменным коктейлем, а зеленая терраса подарит свежесть и восхищает большими пальмами на фоне старого города. Даже в туалете вы погрузитесь в магический мир китайской культуры – невозможно не сделать снимку на память с десятками горящих свечей.

В этом ресторане мы передали всю любовь и тепло, которыми поделился с нами Львов. Это продолжение нас самих. Мы собрали в BAO Casual топовые позиции из нашего меню: утку по-пекински, димсамы, вонтоны,

– отметила Оксана Середюк, бизнес-партнер и подруга Эктора Хименеса-Браво.

Относительно цен в заведении они средние. Димсамы – от 99 – 247 гривен, салаты от 149 гривен до 397 гривен за порцию, а горячие блюда достигают 1388 гривен. За 500 граммов фирменной утки по-пекински – 788 гривен.

Популярные блюда из меню BAO Casual / Фото 24 канал:

В день открытия заведения Эктор Хименес-Браво, Оксана и Тарас Середюки рассказали о блюдах, представленных в меню и ассортименте напитков. Безусловно, фирменным блюдом заведения является утка по-пекински, а среди коктейлей владельцы отметили BAO-шприц.

Каждый димсам ручной работы, кисло-сладкая курица, вонтоны – все эти блюда я люблю, поэтому они представлены в BAO и их обожают наши гости,

– добавил Эктор.



Тарас Середюк / Фото 24 канал

Эктор Хименес Браво не скрывает, что в его планах открыть еще несколько ресторанов в Украине.

Последние две недели я был в Харькове, Охритке. Я был там впервые. Это рай для меня, и я хочу показать эти города миру. Ахтырка – это первый город Сумской области, который один на один встретился с оккупантами. Для человека из Канады оно ничего не значит, они спросят: "Что это? Где это? А я хочу познакомить их с этими замечательными людьми, улицами и городом в целом,

– прокомментировал Эктор.

Эктор Хименес-Браво хочет открыть свой ресторан в Крыму. Он припомнил, как во время 1 сезона "Мастер Шеф" они снимали сюжет в Симферополе. Невероятный край и это Украина, – добавил Эктор и с уверенностью сказал, что осуществит свои мечты. После победы Украины!