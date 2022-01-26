Рецепт мексиканских такос с курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой
Фото Damn delicious
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте порошок чили, тмин, копченую паприку, орегано, чесночный порошок, 1 чайную ложку соли и ½ чайной ложки черного молотого перца. Натрите как следует этой смесью куриное мясо.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне куриные бедра (по 4 – 5 минут с каждой стороны). Когда немного остынут, нарежьте произвольным образом.
- Авокадо нарежьте на кусочки, лайм – на ломтики.
Фото Damn delicious
- Разогрейте на сухой сковороде такос и выложите на них сальсу пико-де-галло, курочку, авокадо и измельченную кинзу. Подавайте с ломтиками лайма.
Приятного аппетита!