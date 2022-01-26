Рецепт тако з куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
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Фото Damn delicious
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте порошок чилі, кмин, копчену паприку, орегано, часниковий порошок, 1 чайну ложку солі і ½ чайної ложки чорного меленого перцю. Замаринуйте курку сумішшю, щоб вона повністю її покрила.
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Курячі стегна обсмажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Перш ніж нарізати її шматочками – охолодіть.
- Наріжте авокадо довільними шматочками, лайм розріжте на часточки.
Фото Damn delicious
- Розігрійте коржики на сухій сковорідці та викладіть в них піко де гало, курочку, авокадо та подрібнену кінзу. Подавайте з часточками лайму.
Смачного!