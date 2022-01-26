Кулинарное путешествие: обедаем мексиканскими такоc с курицей и соусом "клюв петуха"

На приготовление этого популярного мексиканского блюда уйдет всего 30 минут. Сочная курочка, томатная сальса пико-де-галло и кукурузные лепешки – идеальное сочетание!

Рецепт мексиканских такос с курицей

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 6

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Фото Damn delicious

– 600 – 800 граммов куриных бедер без костей и кожи;– 1 авокадо;– 1 столовая ложка растительного масла;– 12 такос (кукурузных лепешек);– 1 стакан сальсы пико-де-галло (соуса из помидоров, зелени и лука);– ½ стакана измельченной кинзы;– 1 лайм;– 2 чайные ложки порошка чили;– 1 чайная ложка молотого тмина;– 1 чайная ложка копченой паприки;– 1 чайная ложка сушеного орегано;– ½ чайной ложки чесночного порошка;– соль;– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

В небольшой миске смешайте порошок чили, тмин, копченую паприку, орегано, чесночный порошок, 1 чайную ложку соли и ½ чайной ложки черного молотого перца. Натрите как следует этой смесью куриное мясо.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне куриные бедра (по 4 – 5 минут с каждой стороны). Когда немного остынут, нарежьте произвольным образом.

Авокадо нарежьте на кусочки, лайм – на ломтики.

– соус из измельченных помидоров, лука и смеси перца с солью, соком лайма и кинзой.



Фото Damn delicious

Разогрейте на сухой сковороде такос и выложите на них сальсу пико-де-галло, курочку, авокадо и измельченную кинзу. Подавайте с ломтиками лайма.

Приятного аппетита!