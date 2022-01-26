Кулинарное путешествие: обедаем мексиканскими такоc с курицей и соусом "клюв петуха"
26 января 2022 , 12:13Читати новину українською
На приготовление этого популярного мексиканского блюда уйдет всего 30 минут. Сочная курочка, томатная сальса пико-де-галло и кукурузные лепешки – идеальное сочетание!
Рецепт мексиканских такос с курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 6
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Фото Damn delicious
– 600 – 800 граммов куриных бедер без костей и кожи;
– 1 авокадо;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 12 такос (кукурузных лепешек);
– 1 стакан сальсы пико-де-галло (соуса из помидоров, зелени и лука);
– ½ стакана измельченной кинзы;
– 1 лайм;
– 2 чайные ложки порошка чили;
– 1 чайная ложка молотого тмина;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– ½ чайной ложки чесночного порошка;
– соль;
– свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте порошок чили, тмин, копченую паприку, орегано, чесночный порошок, 1 чайную ложку соли и ½ чайной ложки черного молотого перца. Натрите как следует этой смесью куриное мясо.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне куриные бедра (по 4 – 5 минут с каждой стороны). Когда немного остынут, нарежьте произвольным образом.
- Авокадо нарежьте на кусочки, лайм – на ломтики.
Фото Damn delicious
- Разогрейте на сухой сковороде такос и выложите на них сальсу пико-де-галло, курочку, авокадо и измельченную кинзу. Подавайте с ломтиками лайма.
Приятного аппетита!