Кулинарное путешествие: обедаем мексиканскими такоc с курицей и соусом "клюв петуха"

26 января 2022 , 12:13
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На приготовление этого популярного мексиканского блюда уйдет всего 30 минут. Сочная курочка, томатная сальса пико-де-галло и кукурузные лепешки – идеальное сочетание!

Рецепт мексиканских такос с курицей

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

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Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 600 – 800 граммов куриных бедер без костей и кожи;
– 1 авокадо;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 12 такос (кукурузных лепешек);
– 1 стакан сальсы пико-де-галло (соуса из помидоров, зелени и лука);
– ½ стакана измельченной кинзы;
– 1 лайм;
– 2 чайные ложки порошка чили;
– 1 чайная ложка молотого тмина;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– ½ чайной ложки чесночного порошка;
– соль;
– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

  1. В небольшой миске смешайте порошок чили, тмин, копченую паприку, орегано, чесночный порошок, 1 чайную ложку соли и ½ чайной ложки черного молотого перца. Натрите как следует этой смесью куриное мясо.
Пико-де-галло – соус из измельченных помидоров, лука и смеси перца с солью, соком лайма и кинзой.
  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне куриные бедра (по 4 – 5 минут с каждой стороны). Когда немного остынут, нарежьте произвольным образом.
  1. Авокадо нарежьте на кусочки, лайм – на ломтики.


Фото Damn delicious

  1. Разогрейте на сухой сковороде такос и выложите на них сальсу пико-де-галло, курочку, авокадо и измельченную кинзу. Подавайте с ломтиками лайма.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак