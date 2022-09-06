Питание детей в стране будущего: что японские дети едят на обед

Одним из трендов, позаимствованных у Японии, является идея "японского обеда" – бенто. Это небольшие порции блюд, приготовленных на дому и упакованные в небольшие коробки, содержащие порцию для одного ребенка.

Бенто – это блюдо японской традиции, подаваемое в коробке. Обычно состоит из порции риса/макарон, мяса/рыбы, а также овощей и фруктов. Японцы готовят их дома или покупают в специальных магазинах и на вокзалах. Их едят повсюду: на работе, во время пикников, особенной популярностью они пользуются в школе. 24 канал собрал наиболее распространенные варианты для бенто.

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В некоторых школах есть традиция: все дети приносят исключительно бенто-обеды, приготовленные матерями. По мнению японцев, это отличный способ укрепить связь между родителями и детьми. По традиции бенто является формой общения между тем, кто его готовит, и тем, кто его ест.

Как бы невероятно это ни звучало, но каждый день продается и готовится около 12 миллионов бенто! Составить свое бенто совсем не сложно, просто следуйте нескольким советам.

Прекрасный обед / Фото vecteezy

Бенто – это об эстетике

При сборке бенто большое значение придается внешнему виду содержимого коробки. Блюдо должно быть визуально привлекательным. Важно тщательно разместить продукты в контейнере и использовать правильные цвета. Часто изделия с заданным цветом отображают текущий сезон года. Зимой преобладает белый цвет, весной – розовый, летом – красный и зеленый, а осенью – оттенки красного и золотого. Бенто – это изменяющееся изображение природы. Не менее важен вкус приготовленных блюд, ведь еда должна быть не только красивой с виду.

Вкус и эстетика / Фото vecteezy

А что с наполнением ?

Разнообразие является ключевым признаком бенто и не только с точки зрения смеси углеводов, белков, овощей или фруктов, которые должны быть в правильном соотношении. Бенто – это еда на один укус. Не нужно класть большую котлету в коробку, разломайте ее на более мелкие кусочки. Сама пища располагается плотно к крышке, что предотвращает смещение продуктов во время транспортировки. После открытия блюдо смотрится привлекательно.

Прекрасная идея для ланча / Фото vecteezy

Что же положить в коробку

Идеи для бенто:

– бутерброды: придайте им необычную форму с помощью формочек для печенья, такие фигуры обязательно побуждают вашего ребенка есть;

– овощи: морковь, огурцы и болгарский перец идеально подойдут;

– рис – японская классика, его подают в форме маленьких компактных шариков. Он прекрасно подходит холодным;

– блины: начинка зависит только от вас и предпочтений ребенка;

– на десерт – сладкое! Здесь можно использовать фрукты или кусочек злакового печенья.

Помните, что бенто должно быть разнообразным. Все элементы следует готовить по отдельности, чтобы сохранить вкус и текстуру.