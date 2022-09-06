Бенто – это блюдо японской традиции, подаваемое в коробке. Обычно состоит из порции риса/макарон, мяса/рыбы, а также овощей и фруктов. Японцы готовят их дома или покупают в специальных магазинах и на вокзалах. Их едят повсюду: на работе, во время пикников, особенной популярностью они пользуются в школе. 24 канал наиболее распространенные варианты для бенто.
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В некоторых школах есть традиция: все дети приносят исключительно бенто-обеды, приготовленные матерями. По мнению японцев, это отличный способ укрепить связь между родителями и детьми. По традиции бенто является формой общения между тем, кто его готовит, и тем, кто его ест.
Как бы невероятно это ни звучало, но каждый день продается и готовится около 12 миллионов бенто! Составить свое бенто совсем не сложно, просто следуйте нескольким советам.
Прекрасный обед / Фото vecteezy
Бенто – это об эстетике
При сборке бенто большое значение придается внешнему виду содержимого коробки. Блюдо должно быть визуально привлекательным. Важно тщательно разместить продукты в контейнере и использовать правильные цвета. Часто изделия с заданным цветом отображают текущий сезон года. Зимой преобладает белый цвет, весной – розовый, летом – красный и зеленый, а осенью – оттенки красного и золотого. Бенто – это изменяющееся изображение природы. Не менее важен вкус приготовленных блюд, ведь еда должна быть не только красивой с виду.
Вкус и эстетика / Фото vecteezy
А что с наполнением?
Разнообразие является ключевым признаком бенто и не только с точки зрения смеси углеводов, белков, овощей или фруктов, которые должны быть в правильном соотношении. Бенто – это еда на один укус. Не нужно класть большую котлету в коробку, разломайте ее на более мелкие кусочки. Сама пища располагается плотно к крышке, что предотвращает смещение продуктов во время транспортировки. После открытия блюдо смотрится привлекательно.
Прекрасная идея для ланча / Фото vecteezy
Что же положить в коробку
Помните, что бенто должно быть разнообразным. Все элементы следует готовить по отдельности, чтобы сохранить вкус и текстуру.