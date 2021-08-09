Ароматное дополнение к любому блюду: 5 полезных пряностей для вашей кухни

Если вы еще не используете эти специи в блюдах, спешите купить их в магазине! Ведь они не только обогащают вкусом блюдо, но и лечат организм.

Представить современное блюдо без добавления специй – трудно, ведь именно они придают им изысканного аромата и завершают целостный вкус блюда.

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Чтобы лучше разбираться в специях, мы подготовили для вас полезную информацию о самых популярных из них.

Лавровый лист

Этой специи присущ ярко выраженный терпкий аромат, с горчинкой и остротой. Он прекрасно улучшает процессы пищеварения, работу сердца, повышает аппетит. Также он используется при обострении артрита и кожных болезней.



Лавровый лист / Фото Диагноз

В кулинарии его используют для приготовления первых блюд за 5 – 10 минут до окончания варки. Важно вынуть его из блюда после окончания приготовления, чтобы он не испортил его чрезмерным вкусом.

Также лавровый лист добавляют при консервировании томатов, кабачков, огурцов. Запрещено принимать эту специю во время беременности.

Корица

Диетологи советуют употреблять блюда с корицей людям, которые пытаются похудеть. Также эта специя прекрасно подходит для диабетиков, поскольку она эффективно регулирует уровень глюкозы в крови и снижает высокое артериальное давление.



Корица / Фото "Харчі"

Корицу часто используют в выпечке, особенно удачно она подчеркивает вкус печеных яблок.

Тмин

В тмине содержится большое количество витамина Е, который обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами.



Тмин / Фото Укрмедиа

Чаще всего его добавляют в блюда в составе различных пряных смесей. Молотый тмин добавляют в салаты, паштеты, сыры. Целыми семена тмина добавляют к выпечке и сдобе, к паштетам или рыбе.

Гвоздика



Гвоздика / Фото Ферра

Сухие цветы гвоздичного дерева обладают ярким ароматом и приятным вкусом. Гвоздика придает прекрасного вкуса блюдам из грибов, мяса или овощей. Также ей свойственно обеспечение более длительного хранения приправ.

Мускатный орех

Аромат мускатного ореха считается одним из самых сексуальных ароматов. В течение многих веков мускатный орех применялся для лечения почек и желудка.



Мускатный орех / Фото "Харчі"

В кулинарии этот орех незаменим для создания неповторимого вкуса и запаха блюд из риса, картофеля, выпечки, грибов, алкогольных и безалкогольных напитков.

Особенно вкусно картофельное пюре с мускатным орехом – попробуйте приготовить привычный гарнир с новым ярким вкусом для родных!