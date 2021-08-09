Уявити сучасну страву без додавання спецій – важко, адже саме вони додають їм вишуканого аромату та завершують цілісний смак страви.

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Щоб краще розбиратися у спеціях, ми підготували для вас корисну інформацію про найпопулярніші з них.

Лавровий лист

Цій спеції властивий яскраво виражений терпкий аромат, з гірчинкою та гостротою. Він чудово покращує процеси травлення, роботу серця, підвищує апетит. Також він використовується при загостренні артриту і шкірних хвороб.



Лавровий лист / Фото Діагноз

У кулінарії його використовують для приготування перших страв за 5 – 10 хвилин до закінчення варіння. Важливо вийняти його зі страви після закінчення приготування, щоб він не зіпсував її надмірним смаком.

Також лавровий лист додають при консервації томатів, кабачків, огірків. Заборонено приймати цю спецію під час вагітності.

Кориця

Дієтологи радять вживати страви з корицею людям, котрі намагаються схуднути. Також ця спеція чудово підходить для діабетиків, оскільки вона ефективно регулює рівень глюкози в крові і знижує високий артеріальний тиск.



Кориця / Фото Харчі

Корицю часто використовують у випічці, особливо вдало вона підкреслює смак печених яблук.

Кмин

У кмині міститься велика кількість вітаміну Е, який має яскраво виражені антиоксидантні властивості.



Кмин / Фото Укрмедіа

Найчастіше його додають у страви у складі різних пряних сумішей. Мелений кмин додають до салатів, паштетів, сирів. Цілим насіння кмину додають до випічки та здоби, або до паштетів чи риби.

Гвоздика



Гвоздика / Фото Ферра

Сухі квіти гвоздичного дерева володіють яскравим ароматом та приємним смаком. Гвоздика надає чудово смаку стравам з грибів, м’яса або овочів. Також їй властиве забезпечення більш тривалого зберігання приправ і соусів.

Мускатний горіх

Аромат мускатного горіха вважають одним із найсексуальніших ароматів. Протягом багатьох століть мускатний горіх застосовувався для лікування нирок і шлунка.



Мускатний горіх / Фото Харчі

В кулінарії цей горіх незамінний для створення неповторного смаку і запаху страв з рису, картоплі, випічки, грибів, алкогольних та безалкогольних напоїв.

Особливо смачне картопляне пюре з мускатним горіхом – спробуйте приготувати звичний гарнір з новим яскравим смаком для рідних!