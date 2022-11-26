Рага с курицей и овощами – отличная идея для сытного обеда или ужина. Блюдо настолько просто и домашнее, что не нуждается в дорогих ингредиентах. Ее можно назвать даже бюджетной, ведь картофель, морковь, лук точно найдутся в каждом доме.
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Для рагу выбирайте нежное куриное филе. Оно придаст блюду особый вкус и сделает его диетическим.
Рецепт овощного рагу с курицей
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Бланшируем помидоры: делаем надрез и погружаем в кипяток на 30 – 60 секунд. Далее перекладываем в холодную воду и снимаем шкурку.
- Овощи и курицу нарезаем соломкой, морковь натираем или также нарезаем соломкой.
- ️Курку солим и перчим.
- На большую сковородку наливаем масло, поджариваем курицу до готовности. Добавляем лук и чеснок, тушим с курицей 5 – 6 минут.
- Добавляем остальные овощи, воду и тушим все вместе помешивая 15 минут.
- Сметану смешиваем с мукой, добавляем в рагу, солим, перчим, добавляем лавровые листики. Тушим все вместе еще 5 минут и выключаем огонь.
Приятного тебе аппетита!