Рага с курицей и овощами – отличная идея для сытного обеда или ужина. Блюдо настолько просто и домашнее, что не нуждается в дорогих ингредиентах. Ее можно назвать даже бюджетной, ведь картофель, морковь, лук точно найдутся в каждом доме.

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Для рагу выбирайте нежное куриное филе. Оно придаст блюду особый вкус и сделает его диетическим.

Рецепт овощного рагу с курицей

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 большой репчатый лук;

– 2 перца (белозвезда или болгарские);

– 6 – 7 помидоров;

– 1 большая морковь;

– 1 зубчик чеснока;

– 300 миллилитров воды;

– 2 большие столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка пшеничной муки;

– масло;

– соль;

– черный молотый перец;

– 2 лавровых листочка.

Приготовление:

Бланшируем помидоры: делаем надрез и погружаем в кипяток на 30 – 60 секунд. Далее перекладываем в холодную воду и снимаем шкурку.

Овощи и курицу нарезаем соломкой, морковь натираем или также нарезаем соломкой.

️Курку солим и перчим.

На большую сковородку наливаем масло, поджариваем курицу до готовности. Добавляем лук и чеснок, тушим с курицей 5 – 6 минут.

Добавляем остальные овощи, воду и тушим все вместе помешивая 15 минут.

Сметану смешиваем с мукой, добавляем в рагу, солим, перчим, добавляем лавровые листики. Тушим все вместе еще 5 минут и выключаем огонь.

Приятного тебе аппетита!