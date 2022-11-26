Рагу з куркою і овочами – відмінна ідея для ситного обіду чи вечері. Страва настільки просто та домашня, що не потребує дорогих інгредієнтів. Її можна назвати навіть бюджетною, адже картопля, морква, цибуля точно знайдуться у кожному домі.

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Для рагу обирайте ніжне куряче філе. Воно додасть страві особливого смаку та зробить її дієтичною.

Рецепт овочевого рагу з куркою

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Бланшуємо помідори: робимо надріз та занурюємо в окріп на 30 – 60 секунд. Далі перекладаємо в холодну воду та знімаємо шкірку.
  • Овочі і курку нарізаємо соломкою, моркву натираємо, або також нарізаємо соломкою.
  • ️Курку солимо і перчимо.
  • ️На велику сковорідку наливаємо олію, підсмажуємо курку до готовності. Додаємо цибулю і часник, тушкуємо з куркою 5 – 6 хвилин.
  • ️Додаємо решту овочів, воду і тушкуємо все разом помішуючи 15 хвилин.
  • ️Сметану змішуємо з борошном, додаємо до рагу, солимо, перчимо, додаємо лаврові листочки. Тушкуємо все разом ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь.

Смачного!