Рагу з куркою і овочами – відмінна ідея для ситного обіду чи вечері. Страва настільки просто та домашня, що не потребує дорогих інгредієнтів. Її можна назвати навіть бюджетною, адже картопля, морква, цибуля точно знайдуться у кожному домі.

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Для рагу обирайте ніжне куряче філе. Воно додасть страві особливого смаку та зробить її дієтичною.

Рецепт овочевого рагу з куркою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 1 велика ріпчаста цибуля;

– 2 перці(білозірка або болгарські);

– 6 – 7 помідорів;

– 1 велика морква;

– 1 зубчик часнику;

– 300 мілілітрів води;

– 2 великі столові ложки сметани;

– 1 столова ложка пшеничного борошна;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 2 лаврові листочки.

Приготування:

Бланшуємо помідори: робимо надріз та занурюємо в окріп на 30 – 60 секунд. Далі перекладаємо в холодну воду та знімаємо шкірку.

Овочі і курку нарізаємо соломкою, моркву натираємо, або також нарізаємо соломкою.

️Курку солимо і перчимо.

️На велику сковорідку наливаємо олію, підсмажуємо курку до готовності. Додаємо цибулю і часник, тушкуємо з куркою 5 – 6 хвилин.

️Додаємо решту овочів, воду і тушкуємо все разом помішуючи 15 хвилин.

️Сметану змішуємо з борошном, додаємо до рагу, солимо, перчимо, додаємо лаврові листочки. Тушкуємо все разом ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь.

Смачного!