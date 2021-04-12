Традиционные блюда на Рамадан: рецепты к постному столу
Мусульмане во всем мире начали важнейший месяц во всем году – Рамадан. Именно в Рамадан, который приходится на 9 месяц в году мусульманского календаря, следует соблюдать строгий пост. Он укрепляет веру, духовное развитие, дает переосмысление себя и смысла жизни.
Источник:24 канал
Веками мусульмане придерживаются строгого поста – Ураза. Вечером, после захода солнца, мусульмане, которые постятся должны принять легкую пищу – Фитур, вторая еда – Сахуры принимается перед возобновлением поста на заре.
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Мы подготовили для вас три традиционных блюда, которые популярны на постном столе во время Рамадана.
Что есть в Рамадан: три рецепта легких закусок
– хумус
Закуска из нута и тахины
Универсальная закуска из нута которая популярна не только в мусульманских странах. В Украине хумус часто подают с лавашем или свежими овощами.
- Заранее замочите нут в воде на ночь. Слейте воду и отварите нут в подсоленной воде до готовности. Преимущественно отваривать нут нужно от трех часов. Воду (аквафабу) из отвара не выливайте.
- В мисочке смешайте нут с кунжутной пастой, добавьте оливковое масло и измельчите до однородной консистенции блендером.
- Небольшими порциями доливайте в массу аквафабу и продолжайте измельчать хумус.
- На ваш вкус к готовому хумусу можно добавлять специи. Приятного аппетита!
– мутабаль
Паста из баклажанов и специй
Мутабаль, или бабагануш – это пряная закуска из баклажанов. Мутабаль быстро готовится, а употреблять лучше всего с хлебцами или свежим лавашем.
- Свежие баклажаны помойте, смажьте кожицу маслом и отправьте в духовку запекаться на фольге.
- Охладите готовые баклажаны, снимите с них кожицу, а мякоть выньте и измельчите.
- Сбрызните баклажаны соком лимона, добавьте измельченную зелень и перемешайте.
- Заправьте блюдо оливковым маслом, специями и перемешайте. Приятного аппетита!
– Табуле
Холодный салат с кус-кусом
Популярный восточный салат с кус-кусом, который подают к столу холодным. Блюдо отлично подходит для постного меню, ведь в его состав не входит мясо.
- Запарьте крупу кипятком и оставьте набухать под крышкой 5 – 10 минут.
- Тщательно помойте овощи и зелень. Чеснок очистите от шелухи и выжмите через пресс.
- Мелко нарежьте зелень, овощи нарежьте кубиком.
- Соедините в салатнице овощи, зелень, чеснок и кус-кус. Заправьте салат специями, лимонным соком и оливковым маслом.
- Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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