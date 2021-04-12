Мусульмане во всем мире начали важнейший месяц во всем году – Рамадан. Именно в Рамадан, который приходится на 9 месяц в году мусульманского календаря, следует соблюдать строгий пост. Он укрепляет веру, духовное развитие, дает переосмысление себя и смысла жизни.

Веками мусульмане придерживаются строгого поста – Ураза. Вечером, после захода солнца, мусульмане, которые постятся должны принять легкую пищу – Фитур, вторая еда – Сахуры принимается перед возобновлением поста на заре.

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Мы подготовили для вас три традиционных блюда, которые популярны на постном столе во время Рамадана.

Что есть в Рамадан: три рецепта легких закусок

– хумус

Закуска из нута и тахины

Универсальная закуска из нута которая популярна не только в мусульманских странах. В Украине хумус часто подают с лавашем или свежими овощами.

Ингредиенты:

– 150 г нута;

– 1 ст. л оливкового масла;

– соль по вашему вкусу;

– 1 ст. л кунжутной пасты (тахины).

Заранее замочите нут в воде на ночь. Слейте воду и отварите нут в подсоленной воде до готовности. Преимущественно отваривать нут нужно от трех часов. Воду (аквафабу) из отвара не выливайте. В мисочке смешайте нут с кунжутной пастой, добавьте оливковое масло и измельчите до однородной консистенции блендером. Небольшими порциями доливайте в массу аквафабу и продолжайте измельчать хумус. На ваш вкус к готовому хумусу можно добавлять специи. Приятного аппетита!

– мутабаль

Паста из баклажанов и специй

Мутабаль, или бабагануш – это пряная закуска из баклажанов. Мутабаль быстро готовится, а употреблять лучше всего с хлебцами или свежим лавашем.

Ингредиенты:

– 1 кг баклажанов;

– 50 г тахины;

– 20 г свежей кинзы;

– 1 лимон;

– молотый черный перец и соль по вашему вкусу;

– 2 – 3 ст. л оливкового масла;

– 3 – 4 зубчика чеснока.

Свежие баклажаны помойте, смажьте кожицу маслом и отправьте в духовку запекаться на фольге. Охладите готовые баклажаны, снимите с них кожицу, а мякоть выньте и измельчите. Сбрызните баклажаны соком лимона, добавьте измельченную зелень и перемешайте. Заправьте блюдо оливковым маслом, специями и перемешайте. Приятного аппетита!

– Табуле

Холодный салат с кус-кусом

Популярный восточный салат с кус-кусом, который подают к столу холодным. Блюдо отлично подходит для постного меню, ведь в его состав не входит мясо.

Ингредиенты:

– 120 г кус-куса;

– 1 болгарский перец;

– 1 огурец;

– 1 помидор;

– свежий базилик;

– мята;

– половинка лимона;

– 2/3 стакана воды;

– 2 ст. л оливкового масла;

– петрушка, укроп или кинза по вашему вкусу;

– 2 – 3 зубчика чеснока.