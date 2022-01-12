Каждый шеф-повар знает целый ряд замечательных продуктов для легких и быстрых блюд. Они хорошо замораживаются и хранятся неделями, а то и месяцами.
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Курятина
Никогда не будет плохой идеей заморозить несколько кусочков курицы, которые можно безопасно хранить несколько месяцев.
Важнейшие продукты, которые я храню в морозильной камере, это куриные грудки без костей и кожи,
– рассказывает Шелли Шелли из известного американского ресторана Chef In The Burbs.
Курятина на "запас" / Фото pinterest
Сливочное масло
Замороженное сливочное масло прекрасно хранится, а возможностей его использования существует просто множество.
Для бутербродов и пирогов / Фото pinterest
Морепродукты
Если вы покупаете морепродукты и не хотите использовать их сразу, вы всегда можете заморозить их. Морепродукты размораживаются удивительно быстро и являются одним из самых разных источников белка. Они также быстро готовятся, что делает их "чемпионами" на кухне.
Прекрасная идея для скорого ужина / Фото pinterest
Замороженные ягоды
Не каждый фрукт подходит для морозильной камеры, чего не скажешь о ягодах. Их всегда можно заморозить в сезон, а затем лакомиться ими целую зиму.
Еще идея для хранения / Фото pinterest
Травы
Свежая зелень может стоять в морозильной камере до года, не портясь. Это означает, что избыток базилика, который вы выращивали летом, можно легко хранить, а затем использовать в середине зимы. Митч Пренски, отмеченный наградами шеф-повар и опытный кулинарный профессионал, рассказывает, что он рубит свежую зелень, а затем разлагает ее в порционные формы для льда.
Зелень – отличная опция для замораживания / Фото pinterest
Замороженный горох
Горошек чрезвычайно универсален — он прекрасно подходит для быстрых и легких блюд из макарон и риса, а также обязателен в пирогах и разнообразных запеканках. Из него тоже получается довольно простой и вкусный гарнир, если его соединить с маслом, зеленью и соком лимона. Поэтому иметь под рукой замороженный горох – очень хорошая идея.
Прекрасный компонент для разнообразных блюд / Фото pinterest